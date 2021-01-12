В Алтайском крае продолжается вакцинация против коронавируса. На сегодняшний день привито уже более 1800 человек, использовали почти 80% поступившей вакцины «Спутник V». Скоро ожидается поставка новой партии.Постепенно вакцину начинают завозить в районы края. Она поступила уже в Павловский, Тальменский, Первомайский районы и другие районы. При этом все еще не прививают людей старше 60 лет, так как ожидаются соответствующие документы. От Минздрава пока поступали только рекомендации, и прививали контингент младше 60 лет.В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 197 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 35,3 тысячи человек.Что касается статистики, согласно последней сводке оперштаба, за сутки в крае зарегистрировали 197 новых случаев заболевания, выздоровели 195 пациентов, умерли 11. Из них от коронавируса скончались восемь. В остальных случаях установлены иные причины летального исхода. За все время пандемии умерло 1689 человек с ковидом, все взрослые.Сегодня на лечении в ковидных госпиталях находятся 1741 человек с коронавирусом. Еще 1031 челочек лечится там с диагнозом вирусная пневмония, сходная с COVID-19.На сегодняшний день в крае 337 тяжелобольных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 94 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как чувствуют себя жители Алтайского края, привитые от коронавирусаВакцинацию от COVID-19 уже прошли более 1800 человек (подробнее)