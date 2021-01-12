Землетрясение на Алтае произошло ранним утром 12 января 2021 года. Оно зафиксировано в 5.56 по местному времени. Чуть позже произошло еще одно.По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 237 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска - это граница России и Монголии. В эпицентре интенсивность составила 3,4 балла.Кроме того, в 14.29 примерно в том же районе зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,7 и интенсивностью в эпицентре 2,9 балла. По словам специалистов, подземные толчки происходят «в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет», пишет «Интерфакс».С учетом удаленности от эпицентра и не высокой интенсивностью толчков, жители региона даже не почувствовали дрожание земли. Сообщения о разрушениях или пострадавших не поступали.Вместе с тем, в последние дни отмечается высокая сейсмоактивность. Так минувшей ночью в соседствующей с Республикой Алтай Монголией, в 34 километрах от населенного пункта Турт, произошло сильное землетрясение. По информации специалистов, интенсивность толчков составила 8,7 баллов. Сильнее волна дошла до Иркутской области. Там движения земной поверхности ощущались на 4-5 баллов, что довольно много, однако, как заверили в региональном главке МЧС, сообщений о разрушениях или пострадавших нет. Тем не менее, ситуация находится на контроле.По информации Байкальского филиала Геофизической службы России к полудню по местному времени было зарегистрировано более 20 афтершоков интенсивностью от двух до пяти баллов. Всего же по данным Института земной коры СО РАН, на 7:00 (мск) зарегистрировали 33 афтершока. До Алтая волна не дошла.Также известно, что 10 января в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в 22.30 по местному времени были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,7. В эпицентре – 4,4. Они ощущались жителями сел Кош-Агач, Новый Бельтир, Мухор-Тархата, Ортолык, Тобелер и ряд других.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые просчитали вероятность сильных землетрясений на АлтаеВ ближайшие годы сильных землетрясений на территории Республики Алтай не произойдет. К таким выводам пришли ученые СО РАН после многолетних исследований и наблюдений (подробнее)