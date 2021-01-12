Накануне в алтайских СМИ появилась информация о том, что первой супруге известного писателя Василия Шукшина Марии Шумской отказали в госпитализации в больницу накануне её кончины. В связи с этим прокуратура по Республике Алтай организовала проверку по сообщению о неоказании своевременной медпомощи.Марии Шумской не стало 2 января на 91 году жизни. Всю свою жизнь она проработала школьной учительницей. Один из бывших учеников и стал свидетелем её смерти. Именно он несколько раз вызывал скорую медпомощь и просил медиков госпитализировать женщину в больницу, но врачи опасались, что в медучреждении она может подхватить коронавирус.- При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики, - отметили в республиканской прокуратуре.Напомним, Василий Шукшин и Мария Шумская поженились в 1955 году. Они жили в одном селе, долгое время до свадьбы дружили. Официально супруги так и не развелись – Шумская была против. Со временем писатель просто «потерял» паспорт, а при получении нового умолчал о прежнем браке. Неофициально у Шумской было еще два мужа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Алтае скончалась первая жена Василия ШукшинаПисатель женился на Марии Шумской в 1955 году (подробнее)