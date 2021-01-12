Потепление, которое пришло в Алтайский край, будет недолгим, совсем скоро ему на смену придут морозы. Правда, в последующие дни погода вновь порадует гостей и жителей региона. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.Сегодня Алтайский край будет находиться под влиянием западных циклонов. В связи с этим прогнозируют снегопады, усиление ветра и метели. Температура воздуха составит -11...-16 градусов.В среду, 13 января, в край придет арктический антициклон, холодный фронт. В связи с этим температура воздуха будет понижаться, в течение дня заметно похолодает. 14 и 15 января регион будет находиться под влиянием антициклона, похолодание продолжится. Ночью температура воздуха может понизиться до -36 градусов.К счастью, в следующие дни на смену антициклону придет западный циклон, поэтому возможно потепление, а в некоторых районах даже оттепель.– Так будет только пару дней, потом пройдет холодный фронт, начнется заток холода. Температура вновь будет стремиться вниз, зима ведь продолжается, – резюмировала Людмила Юрьевна.Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 12 по 14 январяПогода во вторник, 12 январяДнем в Алтайском крае прогнозируют -11...-16 градусов, местами по югу -3...-8 градусов. В отдельных районах снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.В Барнауле днем ожидается -14...-16 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.Погода в среду, 13 январяНочью в регионе будет -12...-17 градусов, по северу местами до -27 градусов. На большей части территории снег, местами по востоку сильный снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -20...-25 градусов, по востоку и в предгорьях -11...-16 градусов, с похолоданием в течение дня. На большей части территории снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -20...-22 градусов. Снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -18...-20 градусов, с похолоданием в течение дня до -23 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.Погода в четверг, 14 январяНочью в регионе будет -31...-36 градусов, по югу местами -23...-28 градусов. Местами по востоку и в предгорьях снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -20…-25 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -31...-33 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -23…- 25 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак долго в Алтайском крае продержатся аномальные морозы и какой будет погода до конца январяСиноптики рассказали, накроют ли регион аномальные морозы и сколько снега ждать в январе (подробнее)