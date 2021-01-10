Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 января 2021: в ближайшие дни число заболевших ковидом в регионе преодолеет порог в 35 тысяч человек. За сутки в регионе выявили еще почти 200 новых случаев заражения.По информации краевого оперштаба, с начала пандемии специалисты зарегистрировали 34962 случая инфицирования. При этом, 31413 человек уже вылечились от инфекции. Сейчас лечение в инфекционных госпиталях продолжают 1733 пациента с ковидом и 1057 с вирусной пневмонией. Еще 29 бессимптомников и 660 больных пневмонией лечатся дома. В тяжелом состоянии находятся 343 пациента, в том числе 98 – на искусственной вентиляции легких.Также за сутки скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов – 1666, в том числе 968 – из-за ковида, 698 – по другим причинам.- Из общего числа заболевших 391 случай – завозной, в том числе 164 – из-за рубежа; 20 382 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 9 916 – у больных внебольничной пневмонией, 17 951 – у заболевших ОРВИ, в 7 095 случаях – бессимптомное течение, - добавили в штабе.Тестированием охвачено уже более 982,4 тысяч человек. За сутки проведено 3967 исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуИзвестный врач в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробнее)