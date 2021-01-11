Барнаул занял третье места с конца (73 из 75) списка в рейтинге качества жизни в городах России с населением более 250 тыс. человек в 2020 году. Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.Оценка качества жизни по российским городам основана на мнении горожан о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни собрали при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года. В городах опросили не менее 700 человек по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.При оценке качества жизни учитывали следующие темы: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям), склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры и качество городского управления. На основе анализа этих данных рассчитали единый индекс качества жизни.В итоговом рейтинге Барнаул набрал 56 баллов (из 100 возможных) и оказался на 73 строке списка. Меньше всего краевая столица получила за уровень благополучия, его жители оценили на 39 баллов. По качеству медицинского обслуживания город оценили на 41 баллов, по качеству образования – на 49, а качеству работы ЖКХ поставили 40 баллов. Готовность к миграции оценили в 57 баллов.При этом по распространенности «деструктивного» поведения краевую столицу оценили на 65 баллов. Речь идет про распространенность бытового насилия и травматизма, опасного управления автомобилями, вызывающего повышенную смертность на дорогах и т.д.Среди других городов России краевая столица получила меньше всего баллов – 52 и по показателю «конфликтность социальной среды». Речь идет про конфликтность отношений, включая обращения в суды и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями – банками и страховыми компаниями вокруг выплаты кредитов, страховых возмещений.Хуже, чем в Барнауле, по информации аналитиков финуниверситета, качество жизни только в Чите и Волгограде.Отметим, что города с самым высоким качеством жизни по итогам 2020 года – это Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань.Напомним, ранее мы сообщали, что эксперты составили список городов с наиболее и наименее эффективным управлением. Барнаул в этом рейтинге оказался одним из худших поселений. Подробнее об этом можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБарнаул вошел в рейтинг самых культурных городов РоссииВ столице Алтайского края опросили более 600 человек (подробнее)