Барнаул вышел в лидеры по неэффективности управления городом

Барнаул в самом конце списка рейтинга эффективного управления Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты составили список городов с наиболее и наименее эффективным управлением. Барнаул в этом рейтинге оказался одним из худших поселений.

Как сообщает сайт «Ведомостей», такой рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций. Они учитывали общественно-политическую обстановку в городах, эффективность работы чиновников, социально-экономические показатели, развитие ЖКХ, транспорта, градостроительства и так далее.

В итоге наиболее эффективными в плане управления стали города Казань, Тюмень, Ханты-Мансийск, Салехард и Грозный. Причем в сравнении с прошлым годом пятерка лидеров не поменялась.

Сильно потеряли в своем рейтинге за последний год Назрань, Горно-Алтайск, Элиста, Улан-Удэ и Йошкар-Ола. При этом тройка самых худших выглядит следующим образом: Биробиджан, Барнаул, Назрань. Эксперты считают, что решения властей, принимаемые в столь сложный год, и есть показатель эффективности их работы – кто-то смог выбраться из кризиса, а кто-то рухнул на самое дно.