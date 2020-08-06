На Алтае обнаружили фрагменты ракеты «Протон-М»

Обломки ракеты в Республике Алтай (фото: Роспотребнадзор по РА) Фото: предоставлено пресс-службой

На днях в Республике Алтай во время облета территории с участием специалистов регионального управления Роспотребнадзора и других экспертов были обнаружены фрагменты отделяемых частей ракет-носителей «Протона-М».

Запуск ракеты с разгонным блоком «Бриз-М» был совершен с космодрома Байконур еще 31 июля, но фрагменты удалось обнаружить только спустя несколько дней. Как сообщают в Роскосмосе, все этапы полета ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Запуск совершили в 4.25 по московскому времени, далее в районе Карагандинской области Казахстана произошло отделение первой ступени ракеты-носителя. Вторая ступень и головной обтекатель отсоединились над территорией Республики Алтай, а третья ступень упала в акваторию Тихого океана.

Обломки ракеты в Республике Алтай (фото: Роспотребнадзор по РА) Фото: предоставлено пресс-службой

В целях изучения влияния ракетно-космической деятельности на здоровье населения и окружающую среду, специалисты Роспотребнадзора провели облет и отбор проб почвы в селах Ново-Троицк, Кебезень, Усть-Пыжа, Артыбаш, Балыкча, Каракокша, Уймень, Верх-Апшуяхта, Каспа, Куюс, Эдиган, Еланда, Урлу-Аспак, Александровка. Помимо этого были собраны пробы воды в реках Пыжа, Бия, Уймень, Каракокша, Каспа, Верх-Апшуяхта, Эдиган, Катунь, Майма, Челушман, Ачилман и озере Телецком.

Как раз во время облета в селах Каспа и Верх-Апшуяхта и были обнаружены фрагменты ракет-носителей. Их прямо на вертолете вывезли для обследования и утилизации. Медики взяли у местных жителей более 40 проб крови. Их направили в Пермь – там находится Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. Его специалисты должны будут установить наличие N-нитрозоаминов – это канцерогенное вещество.

Чтобы исключить негативное влияние ракетно-космической деятельности на здоровье людей и окружающую среду, Роспотребнадзор по Республике Алтай продолжит мониторинг текущей ситуации.

Обломки ракеты в Республике Алтай (фото: Роспотребнадзор по РА) Фото: предоставлено пресс-службой

Вообще, облет территории после запуска ракет – это плановое мероприятие, ведь вот уже несколько десятилетий территория республики используется как район для падения отработанных ступеней космических кораблей. В регионе насчитывается уже несколько тысяч тонн космического мусора. После обнаружения его вывозят для утилизации. Как правило, отстыковка происходит в безлюдных территориях Усть-Канского, Улаганского, Турачакского и Чойского районов. Крайне редко, в результате нештатных ситуаций, фрагменты падают в населенных пунктах.

Обломки ракеты в Республике Алтай (фото: Роспотребнадзор по РА) Фото: предоставлено пресс-службой

Такое же происходило и в Алтайском крае. Так, в 2009 году метровый обломок ракеты упал на двухэтажный многквартирный дом в селе Барановка. К счастью, его вес был не настолько большой, так что даже металлическая часть крыши особо не пострадала. Позже эксперты даже не назовут произошедшее ЧП, ведь данный участок Змеиногорского района входит в зону падения отделяющихся частей ракет и ракет-носителей при запусках с космодрома «Байконур». Да и к тому же из людей никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница алтайского села утверждает, что на ее крышу упал обломок ракетоносителя

Жительнице чела Балыкча Улаганского района Республики Алтай странный предмет проломил крышу дома (подробнее)