На Алтае утвердили рост тарифов на электроэнергию и газ на 2021 год

Новые тарифы утверждены в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установили тарифы на электрическую энергию для населения на 2021 год, а также для приравненных к нему категорий потребителей.

Да будет свет!

Тарифы были установлены в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, касаемо предельных уровней, а также в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ, утвержденным Министерством экономического развития на 2021 год.

Применение «полного» тарифа на свет в Алтайском крае, по мнению специалистов управления по тарифам, актуально только для городского населения, не имеющего в пользовании электроплит, а также для гаражно-строительных, гаражных кооперативов, владельцев гаражей, погребов, не относящихся к категориям приравненных к населению потребителей.

- Для остальных предусмотрено применение понижающих коэффициентов, - подчеркивают в ведомстве.

Таким образом, с 1 июля 2021 года тариф на электроэнергию для жителей городов, не пользующихся электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для владельцев гаражей, погребов, для учреждений содержания заключенных, религиозных организаций составит 4,50 руб/Вт*час.

Для жителей городов, использующих электроплиты и электроотопительные приборы тариф составит 3,67 руб/кВт*час, для сельского населения – 3,52 руб/кВт*час.

Помимо этого установлен понижающий тариф для садоводств и дачных некоммерческих объединений - 3,52 руб/кВт*час.

Причем стоит отметить, что эти тарифы начнут действовать с 1 июля 2021 года. С 1 января следующего года продолжает действовать прежняя стоимость услуг.

Голубое топливо

Вместе с тем были установлены предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ для населения. Несмотря на возросшую среднюю оптовую цену на 13%, розничные цены на сжиженный газ в баллонах в первом полугодии 2021 года останутся на прежнем уровне, а вот на второе полугодие произойдет увеличение с приростом ниже уровня инфляции:

- в баллонах (без доставки): 32,99 руб/кг (прирост 1,0 руб/кг или 3,1% к цене 2020 года 31,99 руб/кг);

- в баллонах с места промежуточного хранения (склада): 39,62 руб/кг (прирост 1,2 руб/кг или 3,1% к цене 2020 года 38,42 руб/кг).

- Розничные цены на сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок установлены в размере 31,99 руб/кг (прирост 1,2 руб/кг или 3,9% к цене 2020 года 30,79 руб/кг) или 75,50 руб/куб.м., - добавляют в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.