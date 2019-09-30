Евгений Миронов: «Шукшин жив, и он сидел в зале»

Театральный фестиваль «Здравствуйте люди!» завершился спектаклем Театра наций «Рассказы Шукшина». Это было круто и «шаркнуло по душе»! Рядом со мной сидел коллега, который перед началом спектакля признался, что театр не любит, пришел по работе, но и его проняло! Во время рассказа «Срезал», где мироновский Глеб Капустин, похожий на упитанного паука, запутывал в словесную паутину как муху, ученого кандидата, сосед усмехнулся: «А ведь Капустин – это же наш бывший …».

Люди узнают себя

- Для меня Шукшин - это не история шестидесятых, - сказал перед началом действа художественный руководитель театра и народный артист России Евгений Миронов. - Он рассказывает о том, какие мы есть. Это не только об Алтайском крае, не только о русских людях. Во Франции, в Лионе, выхожу после спектакля, стоит француженка в возрасте, плачет: «Мой отец также купил сапоги маме на последнюю зарплату…». Люди узнают себя, свои отношения. Я и сам шукшинский персонаж из Саратова, а когда репетирую « Сапожки», представляю своего брата.

Погружение в Сростки

Актеры играли на фоне больших колоритных фотографий из Сросток. Тут и залихватский дальнобойщик, и шаловливые медсестры, и седой старик, стоящий с сыновьями на Пикете - все реальные люди.

- Для нас это большая ответственность - рядом с ними играть, - говорит Евгений Миронов. - Иногда я оглядываюсь, смотрю на фото. Может быть, не так идет спектакль, они очень живо оценивают, держат в тонусе.

Перед тем, как начать репетиции режиссер Алвис Херманис погрузил актеров в Сростки.

-Мы десять дней гуляли, плясали, купались в холодной Катуни, выпивали в том числе, - рассказывает Миронов.

-У меня поездка в Сростки вообще перевернула отношение к спектаклю, - призналась в одном из интервью народная артистка Росии Чулпан Хаматова.- В самый первый вечер, только приехали в деревню, видим – идет такая баба квадратная с коромыслом, медленно, не глядя на нас, не останавливаясь, входит в реку, набирает воду и идет обратно. Я была уверена, никто уже давно коромыслами не пользуется.

Из чудиков - в воины

Когда-то раньше в Сростках бабушки привозили огромные пирожки в колясках, будто баюкая их, и можно было за копейки попробовать эту вкуснятину с лапоть. Потом власти решили с этим покончить, создали стандартные ларьки. И (это не только мне кажется!) ушла душевность этого пятачка.

Но истинное, бесшабашное все равно прорвется сквозь оковы. Как прорывается Шукшин с его разинским размахом и болью души сквозь все мыльные оперы, ток-шоу (в том числе и с его родственниками…)

- А ты не заметила, как сменилась сейчас точка зрения на его героев, - спросила меня в антракте Анна Вахрамеева, режиссер и доцент АГИКа.- К ним относились как к чудикам, но сейчас в этом мыле и глянце шукшинские герои с их искренними порывами – как воины с этой злой пошлостью.

Страна стоит не на ракетах

На вопрос: «Что вы делаете, когда душа болит», Евгений Миронов сначала отшутился: «Пью чай с алтайскими травами». А потом продолжил:

- Я однажды сказал к юбилею Василия Макаровича в интервью: «На этот спектакль нужно ходить как в аптеку. Это касается не только зрителей, но и артистов. Я здесь лечусь.

Миронов добавил, что много гастролирует по городам и видит, как часто пытаются лечить душу алкоголем:

- От не востребованности, от не реализации… вижу какая это прекрасная фантастическая земля и на ней несчастные пьющие люди …

- При этом я вижу, как много фантастически красивых людей, на которых стоит (не на ракетах !) страна. – эмоционально восхитился Евгений.- Вот директор литературного музея в Барнауле он - ракета. Для меня - это чудо, что такие люди еще сохранились, несмотря на сложную жизнь. Этот замечательный музей один из лучших в стране.

После спектакля, заканчивающего пронзительным взмахом рук немой девушки, от которой увели в тюрьму любимого брата Игната ( Боже мой, как Чулпан это делала!) многие в зале плакали.

Когда овации и торжественные речи смолкли, Евгений Миронов обратился к зрителям:

-Сегодня мы выходили к вам, затаив дыхание. Не знаю как для вас, для меня сегодня Шукшин сегодня где-то здесь сидел!