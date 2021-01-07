С каждым днем в Алтайском крае растет число заболевших коронавирусом. С начала пандемии инфицированных уже более 34,3 тыс. человек. К счастью, выздоровевших также становится больше с каждым днем. Скорее всего, уже сегодня их количество превысит 31 тыс.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1700 человек. Кроме того, свыше 1 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Также, по данным от 7 января, 24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 606 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.– Количество тяжелобольных пациентов – 369, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 106. Минздрав края развернул 4193 койки, к кислороду подключены 2311, с ИВЛ – 439. – сообщили в краевом опрештабе в четверг.Из общего числа заболевших 389 случая – завозные, в том числе, 164 – из-за рубежа; 19985 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 34365 заболевших: 9755 – у больных внебольничной пневмонией, 17543 – у заболевших ОРВИ, в 7067 случаях – бессимптомное течение, по информации на 7 января.Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 970 тыс. человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак долго в Алтайском крае продержатся аномальные морозы и какой будет погода до конца январяСиноптики рассказали, накроют ли регион аномальные морозы и сколько снега ждать в январе (подробнее)