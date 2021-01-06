Постепенно в Алтайском крае уменьшается число случаев заболевания коровирусом, которые выявляют за день. Так, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 205 инфицированных ковидом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 34162 человека, что составляет примерно 1,4% от общего числа жителей региона.Стабильно из больниц выписывается несколько десятков человек, которые побороли инфекцию. ЗА прошедшие сутки выздоровели 220 пациентов. Умерли 13 человек. В восьми случаях причиной смерти стал непосредственно COVID-19. За все время пандемии в регионе скончались 1618 человек с коронавирусом, все взрослые. Ковид стал причиной смерти в 934 случаях, в остальных специалисты установили иные причины летального исхода.Согласно последней сводке оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в ковидных госпиталях на лечении находятся 1796 человек с коронавирусом. Также там лежат 1 059 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.На данный момент в регионе насчитывается 398 тяжелобольных пациентов, из них 104 человека подключены к аппаратам ИВЛ.Остальные заболевшие лечатся амбулаторно на дому. Из них 23 человека болеют коронавирусом бессимптомно, у 645 диагностирована вирусная пневмония, сходная с COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Печальная статистика: с начала года на пожарах в Алтайском крае погибли 9 человекЕще двое получили травмы (подробнее)