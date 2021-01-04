Наступающий год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Барнаульский астролог Вера Топчеева составила гороскоп для каждого их знаков зодиака на 2021 год.ОвенВот, кто сможет взять быка за рога, так это овны! Для них год Белого Металлического Быка окажется продуктивным. Эти знаки смогут воплотить в жизнь даже самые дерзкие мечты.- Планируйте будущее, пока ситуация позволяет вносить коррективы! – говорит Топчеева.Кстати, многие ученые говорят, что постановка целей помогает расширить свои горизонты, тут главное потом не скатиться в пучину демотивации, если результатов не удастся достичь.По словам астролога, в конце зимы отношения между родственниками и влюблёнными могут накалиться. Причиной тому станут разногласия относительно дальнейшего совместного будущего. Что тут сказать, ищите компромисс.Зато весна вернет принесет в сердца овнов гармонию и покой. Правда, есть небольшое уточнение, пахать все равно придется – даром, что работой овнов не напугать.- Лето будет для вас весьма благоприятным, однако излишне расслабляться всё-таки не стоит. Осенью нужно будет задуматься о дальнейшем будущем и карьере. Определитесь, чего вы в действительности хотите и двигайтесь к цели, - говорит астролог.ТелецУстали, касатики? Понимаем, что хочется отдохнуть и пополнить жизненные запасы, но такой возможности не представится.- Начало года будет непростым, трудности будут связаны с финансовым сектором, однако и на работе могут появиться конфликты. Проще станет уже весной, наладится личная жизнь. Для тех, кто пока одинок, есть шанс найти свою половинку, а кто уже давно вместе, пора перейти на новый уровень отношений, может быть, даже пожениться или начать жить вместе, - говорит астролог.Особенно опасно начало лета для людей с вредными привычками, особенно курильщиков. Похоже, ребята, вы слишком долго думали, что ваше здоровье железное, а зря! Рвется там, где тонко, если не возьметесь экстренно за ум, возможно, из-за легких придется выложить крупную сумму на лечение.Осень – благоприятное время, чтобы посвятить решению рабочих вопросов. В этот период можно смело отправляться в длительные командировки и участвовать в переговорах. А тем представителям знака, кто ведёт свой бизнес, удастся расширить свои партнёрские связи.БлизнецыЯ была когда-то юной, 300 лет тому назад! Близнецам 2021 год обещает много чистой и искренней любви. В начале года «попрет» у работников сельского хозяйства и сферы услуг. Весна выдастся суматошной, придется уделить время дому, детям, которых вы, возможно, подзапустили.Если будете лениться в первом полугодии, то карма настигнет уже летом, и жизнь заставит разгребать нерешенные задачи. Так что, полежать на песочке или на травке у дачи даже не надейтесь. Осень будет еще тяжелее, есть риск психического истощения из-за стрессов.РакА бросить ли мне все к чертовой матери!? Эта мысль, как колокол, будет звенеть в голове. Возможно, это окажется не самым плохим решением – сменить работу, окружение или хотя бы гардероб.Все будет неплохо складываться в начале года в личной жизни. Изенения начнутся уже ближе к февралю. Конец весны хорошее время для заключения брака, но велика вероятность, что союз будет по расчету.Летом придется поработать как быку, а тут и окружение - рабочее и семейное навалит проблем с выяснением отношений.Не все задумки обернутся успехом, но если проявить достаточно настойчивости, всё сложится – если очень захотеть, можно в космос полететь.Конец декабря и начало января подорвёт ваше финансовое положение (это впрочем, как обычно, потому что праздник, оливье и платье надо новое купить).ЛевЛьвы окажутся на коне, ну или сытно закусят быком.- Не так часто фортуна решает сопровождать каждый ваш шаг. Год советует вам браться за всё новое, заниматься самосовершенствованием, поисками себя и гармонии в жизни, - говорит астролог.Весной возможны склоки в личной жизни, но, как говорится, выяснив все между нами обоими, кровь на стене мы заклеим обоями. Главное, не будьте категоричными, слушайте партнера и все получится. Летом ждем релакс и отдых. Кому-то даже подфартит с премией.Осенью активизируются завистники, но против вас они беззубы.ДеваГод обещает вам насыщенную жизнь с головокружительными взлётами и падениями. Если у остальных знаков вырисовывается стабильность, то металлический Бык в вашу сторону рогами сложит кукиш.Ждите подвоха от коллег, чуть полегче ситуация станет к весне, даже удастся взять небольшой таймаут. Но вы же понимаете, что затишье бывает только перед бурей.Конец лета чреват обострением хронических заболеваний и ухудшением самочувствия. Мир придет осенью, но к концу года интриги вспыхнут с новыми силами.ВесыВсе неплохо! Скорее всего, у вас получится решить проблемы и привести в порядок финансы. Раз как в той песни, повезет в картах, то в любви будет полное фиаско – особенно, если не будете честными и не предпримете важных поступков.В феврале вы кожей ощутите ветер перемен, и все пойдет на лад.- Весна принесет вдохновение и подъем в творческих сферах. В апреле-мае начнётся невероятный подъём энергии у всех Весов, – говорит Топчеева.Летом семейная жизнь заиграет новыми красками, вы снова почувствуете влечение к своему партнёру. Осень будет ровной, без потрясений.- С наступлением декабря Павел Глоба советует вам приготовиться к непредвиденным финансовым трудностям. Дело не в подарках близким на Новый год, а в решении насущных вопросов, которые не получится отложить до лучших времён, – говорит Топчеева.СкорпионСкорпионам звезды советуют привести в порядок своё психологическое состояние и заняться построением долгосрочных планов, потому что ничего яркого в 2021 году в вашей жизни не предвидится. В общем, год-санаторий.Зима неплохое время, чтобы посвятить себя изучению нового – если английский уже пробовали, попробуйте записаться в кружок скалолазания, а там, глядишь, и кураж свалится на вас.Скорпионы – одаренные в интеллектуальном плане, поэтому легко реализуются в постижении новых истин.Весной смело отправляйтесь в путешествие и не бойтесь выйти за пределы туристической тропы. В личных отношениях ваш темперамент будет зависеть от столбика термометра – чем теплее на улице, тем больше страсти с партнером.- Вплоть до ноября не предвидится никаких кардинальных перемен в жизни. Но чем ближе будет ваш день рождения, тем сильнее станет ветер перемен. Декабрь способствует стабилизации отношений с коллегами, многие конфликты удастся преодолеть. А вот с финансами всё будет не так стабильно, как хотелось бы, - говорит Топчеева.СтрелецПришло время вылезти из затянувшейся депрессии и взять ситуацию в свои руки. Хватит жаловаться, вы всего можете добиться. Начало года поможет наладить отношения с близкими. Весной возможно повышение зарплаты, но и обязанностей прибавится.- Летние месяцы будут благодатными для отдыха, а также решения жилищного вопроса. Тем, кто хорошо работает, нужно хорошо отдыхать. Не экономьте и отправляйтесь в путешествие, о котором мечтали, - говорит барнаульский астролог.Осенью придется заняться здоровьем. С целью профилактики простуд, а также укрепления иммунитета принимайте витамины и не забывайте о физической активности.Последние месяцы зимы принесут небольшие проблемы на работе, но всё наладится ещё до Нового года.КозерогВот кому будет фартить, так это козерогом. Уж кто-кто, а эти знаки любят работать – это их год. Материальное положение начнет выравниваться уже к концу зимы. Весной возможно продвижение по карьерной лестнице – особенно это актуально для творческих специальностей и госслужащих.Лето заиграет новыми отношениями, а приятное знакомство может перерасти в семейный хэппи энд. Всё зависит только от вас.ВодолейА вот у водолеев все сложно, придётся искать баланс, компромисс и постараться не навредить близким. Очень многое зависит от вашего умения договариваться. В конце зимы звезды обещают улучшение финансового положения. Но водолеи известные растратчики и могут спустить все в одночасье.- В конце весны есть вероятность попасться на удочку аферистов. Особенно подверженны внушению будут люди старшего поколения, - говорит Топчеева.Осень заставит пересмотреть жизненные приоритеты. Это не самое удачное время для переездов или смены места работы.РыбыГод пройдет с переменным успехом, но терпение и труд - все перетрут. До середины зимы все будет заморожено и подвешено. Положительные тенденции наметятся в феврале.- С началом весны отношения с близкими наладятся, а в чувства вернётся лёгкость и непринуждённость, - говорит Топчеева.Присмотрите на лето убежище в уединении, где можно выдохнуть и прийти в себя. Иначе к началу осени свалитесь от какой-нибудь элементарной простуды.Завершится год ровно и стабильно. На работе тоже ожидаются положительные сдвиги.