Ежедневно в Алтайском крае выявляют свыше 200 новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки в лабораториях провели 2119 исследований. Положительный тест на коронавирус без учета повторных заборов анализов получили 209 человек. Общее число заболевших за все время пандемии приближается к 34 тысячам.Умерло 15 человек. Из них от коронавируса скончались девять пациентов. В остальных случаях установлены иные причины смерти. За все время пандемии в крае умерли 1 605 человек, все взрослые. Из-за коронавираса летальный исход наступил в 926 случаях, по иным причинам скончались 679 человек.Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в ковидных госпиталях лечатся 1830 пациентов с коронавирусом. Также там находятся 1054 человека с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. По последним данным, в крае насчитывается 391 тяжелобольной пациент, 107 человек подключены к аппаратам ИВЛ.Остальные заболевшие коронавирусом лечатся дома. 28 человек переносят коронавирус бессимптомно, у 511 пациентов диагностировали вирусную пневмонию.Среднесуточный охват тестированием жителей составляет 1998 человек в день.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Третью волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют на февраль – март 2021 годаВ минздраве рассказали, что делают, чтобы снизить число заболевших (подробнее)