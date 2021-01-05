Наконец-то новогодние салаты доедены, но вот последствия от пышных застолий остались и могут задержаться еще надолго. Пара-тройка лишних килограммов – типичная для многих проблема после зимних праздников. Аналитики «Авито» исследовали цены на товары, которые помогут барнаульцам сбросить вес и прийти в форму.Похудение на свежем воздухеПохудеть можно весело за привычными зимними развлечениями, играя в снежки и катаясь с горки. За последний месяц в Барнауле в 2,4 раза выросло число объявлений о продаже ледянок. Их средняя цена на «Авито» составила 450 рублей. Ватрушки можно купить в среднем за 1450 рублей.Сбросить несколько сотен ккал можно на катке. Коньки обойдутся горожанам в среднем в тысячу рублей. Лыжи буду стоить в два раза дороже – около 2 тысяч рублей.Также бороться с лишним весом можно на сноуборде. Доска для катания в Барнауле обойдется, в среднем, в 6,5 тысяч рублей.Не выходя из домаИ все-таки нынешние новогодние праздники выдались очень холодными, и не каждому хочется в такой мороз выходить на улицу. Бороться с лишним весом можно и в домашних условиях. Из спортивного инвентаря самыми бюджетными будут гантели. В Барнауле их продают в среднем за 1100 рублей. Гимнастический коврик обойдется в 1300. Для кардиотренировок можно замахнуться и на велотренажер. Его цена составит около 13790 рублей.Какой способ выбрать – каждый решает в зависимости от своего желания и кошелька. По результатам исследования, активных отдых на улице среднестатистической российской семье обойдется в среднем в 11 тысяч рублей. Любители домашних занятий спортом могут приобрести комплект из гантелей и коврика для йоги в среднем за 3-3,7 тысяч рублей, но, если понадобится ударная нагрузка с велотренажером, домашний набор будет стоить уже больше 14 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ведущая Первого канала Екатерина Андреева встретила Новый год на АлтаеОна отметила праздник на Телецком озере (подробнее)