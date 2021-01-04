В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Каждый день регистрируют более 200 новых случаев. Всего с начала пандемии в регионе почти 34 тыс. зараженных, выздоровевших – более 30 тыс., а умерших с COVID-19 – свыше 1,5 тыс. человек.На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 1800 человек. Кроме того, свыше 1 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.– 25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 596 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – сообщили в оперштабе края в понедельник.Из общего числа заболевших 388 случаев – завозные, в том числе, 164 – из-за рубежа; 19582 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 33748 заболевших: 9596 – у больных внебольничной пневмонией, 17120 – у заболевших ОРВИ, в 7032 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных – 412, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 110. Минздрав края развернул 4193 койки, к кислороду подключены 2311, с ИВЛ – 439, по данным на 4 января.Всего в Алтайском крае на новую COVID-19 обследовали свыше 962 тыс.человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТретью волну коронавируса в Алтайском крае прогнозируют на февраль – март 2021 годаВ минздраве рассказали, что делают, чтобы снизить число заболевших (подробнее)