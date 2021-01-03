В Алтайском крае 401 человек находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Из них 103 не могут самостоятельно дышать - они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В целом в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией лежат более 1 700 человек, плюс 1 101 пациент находится там с вирусной пневмонией. Всего на Алтае для ковидных больных развернуто 4 193 койки, в резерве осталось 1 346.- 24 человека являются бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще более 750 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19, проходят долечивание на дому, - отметили в региональном оперштабе.За сутки на Алтае зарегистрировано 208 новых случаев заболевания. В Барнауле 61 случай, в Бийске – 24, в Рубцовске – 14, в Павловском районе – 13, в остальных территориях - по шесть и менее заразившихся.При этом выздоровело 233 пациента, умерло 14 зараженных (из них девять от COVID-19, а у остальных выявили другую причину смерти).Общее число заболевших с начала пандемии 33 542 человека, и детей гораздо меньше, чем взрослых - 2 219. Выздоровели всего 30 093 человека. Умерли 1 577, все взрослые (непосредственно от коронавируса 907).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсеобщая вакцинация против коронавируса начинается в Алтайском краеВ Алтайском крае стартует всеобщая вакцинация населения против коронавируса. На прививки против COVID-19 уже можно записаться в трех городах – Барнауле, Рубцовске и Бийске (подробнее)