Новогодние театральные представления в Барнауле 2020-2021

Некоторые новогодние представления уже начались Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле, как и во всем Алтайском крае, отменены массовые новогодние развлекательные мероприятия. Однако это не касается спектаклей. Какие новогодние театральные представления пройдут в Барнауле в 2020-2021 году?

Молодежный театр Алтай (пр.Калинина, 2)

Что: «Цветик-семицветик» 6+ (премьера, по мотивам произведения Валентина Катаева, продолжительность 1 час)

Где: малая сцена

Когда: 30.12 (12.00), 2.01 (11.30, 14.30), 9.01 (10.00, 12.00), 10.01 (12.00).

Что: «Сиротливый Запад» 16+ (премьера, по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха, продолжительность 2 часа 15 минут)

Где: малая сцена

Когда: 3.01 – 5.01 (17.00).

Что: «Камедыа» 12+ (продолжительность 1 час 15 минут)

Где: малая сцена

Когда: 26.12 (17.00), 6.01 (17.00), 7.01 (17.00).

Музыкальный театр Алтая (пр. Комсомольский, 108)

Что: «Волшебник Изумрудного города» 0+ (премьера, мюзикл для детей по мотивам сказочной повести Александра Волкова, продолжительность 1 час 30 минут).

Где: основная сцена

Когда: 24.12 (13.00), 25.12 (13.00), 26.12 (10.00, 13.00), 27.12 (10.00, 13.00), 29.12 (10.00, 13.00), 30.12 (10.00, 13.00), 4.01-6.01 (10.00, 13.00), 7.01 (10.00, 13.00).

Что: «1001 новогодняя ночь» 16+ (новогоднее представление, продолжительность 1 час 30 минут).

Где: основная сцена

Когда: 24.12 – 30.12 (18.30), 6.01 – 7.01 (18.30).

Театр драмы (ул. Молодежная, 15)

Что: «Академия нового года» 16+ (премьера, новогодний вечер, продолжительность 1 час 15 минут)

Где: основная сцена

Когда: 25.12 (18.30), 26.12 – 27.12 (17.30), 30.12 (18.30).

Что: «Двенадцать месяцев» 0+ (драматическая сказка советского писателя Самуила Маршака, продолжительность 1 час)

Где: основная сцена

Когда: 26.12 – 27.12 (10.00, 13.00), 31.12 (10.00).

Что: «Приключения Чиполлино» 0+ (Фруктово-овощной коктейль Дж. Родари, продолжительность 1 час 15 минут)

Где: основная сцена

Когда: 2.01 – 8.01 (11.00).

Театр кукол «Сказка» (пр. Ленина, 19)

Что: «Снежная почта» 2+ (сказка, продолжительность 30 минут).

Где: 2 этаж

Когда: 26.12 (10.30, 11.30, 16.00), 27.12 (10.30, 11.30, 16.00), 29.12 (11.30, 16.00), 30.12 (11.30, 16.00), 31.12 (11.30).

Что: «Госпожа Метелица» 4+ (сказка, продолжительность 45 минут)

Где: основной зал

Когда: 26.12 – 27.12 (11.00, 13.00, 15.30), 29.12 (11.00, 13.00), 2.01 – 4.01 (11.00).

Что: «Все мыши любят сыр» 6+ (мюзикл, продолжительность 1 час 30 минут)

Где: основной зал

Когда: 30.12 (11.00, 14.00), 31.12 (11.00).

Что: «Не ежик» 3+ (сказка, продолжительность 35 минут)

Где: 2 этаж

Когда: 2.01 4.01 (11.30, 16.00).

Что: «Легенда о добром Л» 5+ (сказка, продолжительность 50 минут)

Где: основной зал

Когда: 5.01 – 7.01 (11.00, 13.00).

Что: «Кто сидит в пруду?» 2+ (премьера, сказка, продолжительность 35 минут)

Где: 2 этаж

Когда: 5.01 – 7.01 (11.30, 16.00)