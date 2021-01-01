Компания барнаульцев, явно не испытывающих дефицита чувства юмора, сняла свою версию легендарного фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница».Ролик был опубликован на YouTube-канале Qostanay.TV 31 декабря 2020 года. В аннотации говорится, что его сняли именно в Барнауле. Однако кто стал его автором и имена героев не известны.На видео трое мужчин примерили на себя образы героев фильма – Труса, Балбеса и Бывалого. Однако из-за того, что ролик был снят в снегах, получилась зимняя версия «Кавказской пленницы», где «актеры» в одеждах из фильма «Операция Ы». А в остальном попадание практически 100%-ое! Барнаульцам даже удалось отыскать легендарную «инвалидку» - СМЗ С-3А. Правда в оригинале мотоколяска была серого цвета, а в нашем случае оранжевого.Пользователи соцсетей по достоинству оценили «косплей» на любимый народом фильм:- И весело и назад в СССР. Там, где было спокойнее за свое будущее.- Молодцы, с Новым годом, Владивосток с вами!- Супер! Молодцы!!!- Респект вам мужики.- Заберите нас в СССР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда сходить на новогодних праздниках 2021 в БарнаулеУвы и ах, этот Новый год в Барнауле пройдет без хороводов у елки. Причина тому – отмена всех массовых мероприятий вплоть до 15 января. Однако, не сидеть же январские праздники дома. Рассказываем, куда можно сходить на каникулах (подробнее)