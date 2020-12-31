Барнаул в преддверии Нового года украсили тысячами огней. В каждом районе города и на пл. Сахарова открылись снежные городки с елками и ледяными фигурами, яркие гирлянды зажглись на витринах магазинов и деревьях.На площади Баварина поставили световой фонтан, а на центральной аллее проспекта Ленина - светящиеся ели, карету с оленями и искрящиеся цветы. На площади Сахарова - фигуры быка, Деда Мороза и Снегурочки. А на пл. Советов изо льда вырезали слова \\"Спасибо врачам\\". Также на улицах города разместили виньетки и тубусы на опорах, большие новогодние шары.Однако торжественных открытий ледовых городков и традиционных фейерверков не будет. Принято решение отказаться и от массовых мероприятий на площади Сахарова из-за ситуации с коронавирусом. Запрет действует по 15 января. И это тот самый год, когда праздник лучше всего отметить в узком кругу семьи. Тепла, уюта и добра! С Новым годом!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак правильно оказать первую помощь при ожоге от праздничной пиротехникиНе редкость когда в праздничные дни увеличивается число ожогов от петард и салютов. Самое главное в этом случае, как говорят медики, правильно оценить ситуацию и оказать первую помощь (подробнее)