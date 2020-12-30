Вторая волна коронавируса в Алтайском крае привела к резкому всплеску смертности в октябре и ноябре 2020 года. Такой вывод сделали региональные власти, комментируя данные Росстата по числу умерших. Согласно статистике, Алтайский край в ноябре 2020 года вошел в пятерку лидеров по росту смертности в России. За месяц в регионе зарегистрирован 4751 акт о смерти. В 2019 умерших было только 2564. Таким образом, прирост составил 85,3 %.– Октябрь и ноябрь текущего года, действительно, стали для края очень тяжелыми. Вторая волна пандемии коронавируса вместе с резким эпидподъемом по ОРВИ и гриппу привели к серьезным потерям. Смертность в эти месяцы в крае резко возросла. В результате, с начала года ситуация в Алтайском крае выглядит следующим образом. За январь – ноябрь 2020 года прирост смертности к аналогичному периоду прошлого года составил 11,7%, – прокомментировали в правительстве Алтайского края.Тем временем каждый день растут цифры по заболевшим и умершим от коронавируса. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 211 новых случаев заражения. Общее число инфицированных превысило 32,6 тысячи человек. Выписались из больниц сразу 409 пациентов. Умерло 11 человек с коронавирусом. В десяти случаях причиной смерти стал именно COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Новоалтайска сообщила о привязанных к кроватям пациентах в больницеДевушка понадеялась на то, что Минздрав обратит внимание на вопиющую ситуацию (подробнее)