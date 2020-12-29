Жительница Новоалтайска через социальные сети попросила Минздрав обратить внимание на местную больницу. По словам девушки, сейчас её мама и бабушка лежат в учреждении, но условия там оставляют желать лучшего. В частности, девушку возмутило отношение медиков к пациентам – якобы одну из пациенток привязали к кровати.Письмо жительница Новоалтайска опубликовано в паблике «Барнаул 22». С её слов, 24 декабря в больницу госпитализировали её бабушку с коронавирусом. Женщина уже пожилая, есть хронические заболевания. Переживающие за её состояние родственники не смогли с ней связаться на следующий день после госпитализации, в больницу тоже не удалось дозвониться.А 25 декабря в ту же больницу попала и мама девушки, тоже с коронавирусом. 26 декабря она смогла попасть в палату к бабушке и была шокирована.- На пятом этаже настоящая долина смерти! По-другому не скажешь. Бабушка лежала с синюшными губами и ногтями, у нее была спутанная речь и нарушенная координация движений. Еще женщина, которая лежала в палате с бабушкой, была привязана к кровати (руки и ноги). Она в сознании, начала говорить моей маме о том, что у нее очень хороший сын, но они (т.е. медперсонал) его обманывают о происходящем в этой больнице, он не знает, - отмечает автор поста.Оказалось, что и бабушку девушки тоже привязывали к кровати. Кроме того, её якобы не кормили двое суток.- Настоящее чудо, что мама попала именно в эту больницу и начала принимать меры. Иначе нам бы выдали тело, сказав, что во всем виноват ковид! Также в подвальном помещении, где делают рентген, дикий холод. Бедных стариков возят элементарно без носков. Маме удалось сделать пару снимков, - добавила девушка.Позднее под сообщением появился комментарий Министерства здравоохранения Алтайского края. По словам ведомства, все приведенные в посте факты будут рассмотрены.- Запрошена и проанализирована мед документация пациентов отделения совместно с профильными специалистами. По результатам рассмотрения будут сделаны выводы, - пояснили в Минздраве.Кстати, к словам автора поста некоторые комментаторы отнеслись скептически. Как пишет Наталья Веретенникова, адекватного пациента никто бы привязывать не стал. Тем более, что медики делают это, в основном, для безопасности самих же пациентов.- На одну медсестру в отделении приходится минимум тридцать пациентов. Пока одну бабушку подмывают или кормят, другая свободно может свалиться с лестницы или расшибиться в туалете. Адекватных пациентов никто не привязывает <…> Возмущение было бы понятно, если бы старушка лежала по уши в испражнениях. Но она же чистая - значит, ухаживают, подмывают и переворачивают, - считает женщина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГрафик работы поликлиник, больниц и травмпунктов в праздничные дни - 2021 в БарнаулеОбращаться за помощью можно уже с 1 января (подробнее)