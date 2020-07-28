Вспышка коронавируса вновь произошла в алтайском онкодиспансере

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом онкологическом диспансере на улице Никитина в Барнауле выявили случаи заражения COVID-19. Плановая госпитализация пациентов временно приостановлена с 27 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

В клинике выявили 41 человека, зараженного коронавирусом. Примерно половина из них – медработники и персонал диспансера.

– Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции, – отметил заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

В пресс-службе подчеркивают, что администрация учреждения предприняла все необходимые меры, предписанные Роспотребнадзором для предотвращения распространения инфекции среди персонала и пациентов.

Инфицированных COVID-19 направили на лечение в ковидные госпитали или на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Пациенты с отрицательным результатом анализа на коронавирус долечиваются в плановом порядке.

Онкодиспансер будет на карантине не менее двух недель. Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию пациентов в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала.

– Пациенты, чья госпитализация была запланирована на этот период, будут перенаправляться в отделения сходного профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте или другие клиники Барнаула, имеющие лицензию на оказание профильной онкологической помощи. В тех случаях, где это обосновано, будет скорректирован план лечения, – добавил Алексей Марьин.

Что сделали ранее

С началом обострения эпидемиологической ситуации в регионе в краевом онкологическом диспансере ввели особый эпидемиологический режим. На двух базах клиники оборудовали семь постов термометрии, ввели обязательный масочный режим для сотрудников и пациентов, проводится спецобработка мест общего пользования.

Пациенты поступают на стационарное лечение только при наличии отрицательного анализа на COVID-19 не позднее 7-дневного срока давности.

Напомним, ранее вспышку коронавируса в онкоцентре зафиксировали в конце мая. Тогда COVID-19 выявили примерно у 70 человек.

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