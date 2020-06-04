В алтайском онкодиспансере возобновили плановые операции и открыли отделение рентгенхирургии

С 3 июня в Алтайском краевом онкологическом диспансере возобновили плановые операции пациентов. Уже провели четыре хирургических вмешательства. Также после карантина открылось отделение рентгенхирургии, пишет пресс-служба онкоцентра.

В ближайшие дни в связи с активным заполнением отделений после недельного перерыва объемы хирургической помощи увеличат до 10 операций в сутки.

Почему приостановили оперативное лечение

25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции на Никитина, 77 оперативное лечение, как и госпитализация новых пациентов была приостановлена на обеих лечебных базах онкоклиники. Это было необходимо для полномасштабного тестирования медперсонала на COVID-19.

Для онкологических больных заражение COVID-19 намного более опасно, чем риски, связанные с кратковременной отсрочкой противоопухолевого лечения, пояснили в администрации больницы.

-Мы должны были убедиться, что с нашими пациентами работает «чистый», неинфицированный персонал. И, как показала дальнейшая история, были абсолютно правы: к сожалению, у нескольких врачей и медицинских сестер тесты подтвердили наличие вируса. Естественно, они сразу же были отстранены от работы с больными и отправлены на спецлечение, - сказал главный врач краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов.

Где проводят операции

В настоящее время операции проводят только на базе Змеиногорского тракта. Корпус на Никитина, 77 закрыт на карантин до середины июня. Вновь поступающих пациентов, в частности, с опухолями головы и шеи также будут госпитализировать в отделения на Змеиногорском. Там их будут оперировать, проводить химиотерапию и лучевое лечение.

- С 29 мая на Змеиногорском тракте закрыты отделение урологии и радиотерапии №2 , в которых были выявлены двое инфицированных больных. Все остальные отделения работают, на них распределена нагрузка закрытых на карантин служб. Я не исключаю, что в связи со сложившейся ситуацией, возможно возникновение очередности на лечение, но задержка на несколько дней вполне допускается в онкологической практике. В любом случае мы сейчас всеми силами стараемся сократить сроки ожидания до минимума, - заявил главный врач.

Работа отделения рентгенхирургии

отделение рентгенхирургических методов лечения.Фото: Алтайский онкологический диспансер

После 2-недельного карантина открылось отделение рентгенхирургических методов лечения, распоряжение выдано региональным Роспотребнадзором.

Уже с 5 июня здесь начнется плановая госпитализация на химиотерапию, а со следующей недели возобновятся операции. Кроме лечения рака печени и органов билиопанкреатодуоденальной зоны в ближайшие недели рентгенхирургия дополнительно будет выполнять функции и абдоминального отделения.

Сюда будут поступать пациенты с опухолями кишечника. Ранее они лечились на Никтина, 77, но сейчас отделение закрыто в связи с выявлением COVID-положительных больных.

Отделение рентгенхирургических методов лечения было закрыто на карантин 20 мая после выявления в нем пациента с коронавирусом. Сейчас здесь выполнены все предписанные противоэпидемические мероприятия. Весь персонал прошел тестирование на COVID-19.

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