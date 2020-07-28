2020-07-27T16:20:50+03:00
Общество

Лето продолжается: синоптики рассказали, когда в Алтайский край вернется жара

Пока в регионе прогнозируют дожди
Константин Санталов
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Люди под зонтом.Люди под зонтом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае в течение этой рабочей недели сохранится неустойчивая погода, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Однако уже к выходным, 1 и 2 августа, в крае потеплеет и осадков не ожидается. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой” рассказал ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Погода во вторник, 28 июля

Ночью в крае столбик термометра покажет +11...+16, в северных и предгорных районах местами до +6 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с.

В Барнауле ночью воздух прогреется до +12…+14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Днем в регионе будет +23...+28 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до отметки +23...+25 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Погода в среду, 29 июля

Ночью 29 июля в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов. На большей части территории дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. На большей части территории дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +21...+23 градуса. Дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Погода в четверг, 30 июля

Ночью в крае температура воздуха составит 11...+16 градусов., местами до +6 градусов. На большей части территории дожди, грозы, местами сильные дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью будет +12...+14 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный,4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22...+27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице днем температура воздуха составит +22...+24 градуса. В начале дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Отметим, что к выходным в Алтайском крае прогнозирует солнечную погоду. Температура начнет повышаться на 1-2 градуса каждый день, а значит совсем скоро в регионе заметно потеплеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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