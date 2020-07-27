2020-07-27T07:23:09+03:00
Общество

В Алтайском крае фотоловушка сняла редких черных аистов

Птицы очень пугливы и редко попадают в объективы обычных камер
Константин Санталов
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Черный аист. Скриншот с видео со страницы Сергея Байдукова.Черный аист. Скриншот с видео со страницы Сергея Байдукова.
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В Алтайском крае опубликовали снимки редких черных аистов. Осторожные птицы попалась в объектив фотоловушки в Кислухинском заказнике. Сделать такой снимок с помощью обычного фотоаппарата практически невозможно, сообщает минприроды региона.

Почему кадры сложно добыть фотоаппаратом

Черный аист занесен в Красную книгу. Случайно заметить в лесу эту птицу сложно, потому что она весьма пуглива и любит тишину. Излюбленные места гнездования черного аиста – глухие леса вдали от населенных пунктов, где можно встретить людей. Только самый внимательный человек способен увидеть птицу среди ветвей.

К счастью, черный аист частенько попадает в объектив фотоловушки. В заказнике напротив гнезда птиц ее установил государственный инспектор в области охраны окружающей среды Сергей Байдуков. Он каждый год отслеживает краснокнижников, ведет их учет, а особое внимание обращает на расселение этих пернатых.

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Черный аист в Кислухинском заказнике
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– Фотоловушка – замечательная вещь для наблюдения за дикой природой. Такие кадры добыть фотоаппаратом или видеокамерой практически невозможно. Аисты получились славные, – написал на своей странице в соцсети государственный инспектор.

Как выглядят гнезда аистов

В минприроды Алтайского края отмечают, что птица устраивает свое гнездо на большом дереве, на вершине или в развилке толстых ветвей. В качестве строительного материала использует ветки, а лоток выстилает сухой травой, листьями и шерстью.

Каждый год аисты возвращаются в старое гнездо, достраивая его. Постепенно «жилище» разрастается, достигая 1,5 метров в диаметре. Чаще всего гнезда переходят по наследству из поколения в поколение.

Аисты живут в природе чуть больше 20 лет, в неволе же несколько дольше. Одна при этом есть случаи, когда эти птицы доживали даже до 31 года.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», сотрудники Алтайского биосферного заповедника опубликовали новые снимки с фотоловушек на Шапшальском хребте – самой высокогорной части этой природной территории. В кадр попали разные животные: манул, горные козлы, росомаха, лисица и другие. Яркие снимки можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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