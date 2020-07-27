Заболеваемость COVID-19 идет на спад, возможно ли дальнейшее снятие ограничений на Алтае

В Алтайском крае постепенно снижается заболеваемость COVID-19. Однако пока говорить о снятии ограничений и переходе на следующий этап рано. Об этом, а также в целом о ситуации с коронавирусом и самочувствии пациентов на пресс-конференции 27 июля сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Больных становится меньше

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае достигло 8665 человек, в том числе 810 детей до 17 лет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 374. В течение полутора недель на территории региона отмечается ежедневное снижение уровня числа заболевших COVID-19.

Так за прошедшие сутки зарегистрировано 134 заболевших, темпы ежедневного прироста составляют 1,6 - 1,7. Ранее этот показатель держался на отметке 2,4. Коэффициент распространение на утро 27 июля составляет 0,77.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Можно говорить о том, что на сегодняшний день идет снижение заболеваемости. Связано это, кончено, с тем, что были ужесточены отдельные меры – контроль за соблюдением масочного режима, как гражданами Алтайского края, так и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Эти меры также сыграли роль, – сказала Ульяна Калинина.

Охват тестированием ежедневно составляет от 2,5 до 4,2 тысячи исследований в сутки

Дмитрий Попов отметил, что специалистов и коек хватает. В настоящее время занято 68% всего коечного фонда. Однако важно учитывать, что в статистику входят пациенты с внебольничными пневмониями и отрицательными тестами на COVID-19.

На сегодняшний день продолжают лечение – 1990 человек, из них в госпиталях находятся 886 пациентов, амбулаторное лечение получают 1104 пациента.

Как чувствуют себя дети

Как мы уже сообщали ранее, инфекция у детей протекает в более легкой форме. Однако при этом бывают и тяжелые случаи. В Алтайском крае один ребенок подключен к аппарату ИВЛ, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Ребенок, который находится на искусственной вентиляции легких, не имеет положительного результата по коронавирусной инфекции, но при этом клиническая картина сходна с ковидной пневмонией. Поэтому доктора оказывают помощь в таких же размерах и такого же объема, как при ковидной пневмонии. Еще двое детей также находятся в тяжелом состоянии в центре охраны материнства и детства и получают всю необходимую медицинскую помощь, – резюмировал Дмитрий Попов.

Когда можно перейти к следующему этапу снятия ограничений

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора отметила, что решение о переходе должно быть взвешенным. Отметим, согласно его рекомендациям, для перехода на второй этап снятия ограничительных мероприятий, показатель охвата тестированием должен составлять не менее 90 на 100 тысяч населения в сутки, свободный коечный фонд – не менее 50%, коэффициент распространения – не более 0,8.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме этих показателей, буду учитывать и другие. В частности, уровень летальности, заболеваемости внебольничными пневмониями, острыми респираторными инфекциями и многое другое. Пока о переходе на новый этап речи не идет.

COVID-19 в крае

Напомним, из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4440 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 8665 заболевших: 1694 – у больных внебольничной пневмонией, 3024 – у заболевших ОРВИ, в 3947 случаях – бессимптомное течение.

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