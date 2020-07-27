Еще один арбитражный судья в Алтайском крае обвиняется во взяточничестве

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении еще одного судьи Арбитражного суда. Его подозревают в получении взяток. По данным следствия, он за вознаграждение выносил «нужные» приговоры.

– По предварительным данным следствия, судья Арбитражного суда Алтайского края в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из Обществ с ограниченной ответственностью, а также за общее покровительство в виде принятия в будущем по иным находящимся в производстве арбитражным делам судебных актов в пользу заинтересованного в этом гражданина, потребовал от мужчины продать ему автомобиль иностранного производства по существенно заниженной цене на сумму 360 тысяч рублей, – пишут в пресс-службе краевого Следкома.

Также в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Судью обвиняют по нескольким статьям: п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации), п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере).

Напомним, ранее за коррупцию семь лет колонии строгого режима и штраф размером 8 млн рублей получил другой судья Арбитражного суда Алтайского края.

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