Глава алтайского минздрава рассказал, когда возможно возобновление плановой медпомощи

Возобновление плановой медпомощи важно, однако это решение будут принимтаь взвешенно. О том, когда алтайские поликлиники смогут снова принимать пациентов, на пресс-конференции 27 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Ранее власти говорили о поэтапном возобновлении работы поликлиник. В настоящее время оказание плановой медпомощи осуществляется в 6 муниципальных образованиях. Из-за эпидемиологической ситуации эту работу приостановили в других районах.

Решение о возобновлении помощи принимают совместно с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

– У нас регистрируется статистика в разрезе всех муниципалитетов. И решение о возобновлении работы будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином районе или городе края. Конечно, задача возобновить плановую медпомощь есть. Но мы эти решения будем принимать взвешенно, – подчеркнул Дмитрий Попов.

Напомним, всего этапов возвращения к прежней работе будет три. На первом – минимально возможный объем плановой помощи, на втором – расширение этих объемов, а на третьем – полное возобновление работы в обычном формате, как было до ситуации с пандемией.

Коронавирус в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 134 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 8665 человек, в том числе 810 детей до 17 лет

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 1190 пациентов. Из них в инфекционных госпиталях находятся 886 человек, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1104 пациента.

Из общего числа зараженных 160 случаев – завозные, 4440 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 1694 случаях коронавирус выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 3024 – у заболевших ОРВИ, в 3947 случаях – бессимптомное течение.

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При этом двое детей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии (подробнее)