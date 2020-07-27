2020-07-27T11:17:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 6479

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса вылечился еще 61 пациент.За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса вылечился еще 61 пациент.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса вылечился еще 61 пациент. За весь период из больниц региона выписались 6479 человек.

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 1190 пациентов. Из них в инфекционных госпиталях находятся 886 человек, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1104 пациента. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 8665 человек, в том числе 824 ребенка до 17 лет включительно.

Из общего числа зараженных 160 случаев – завозные, 4440 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 1694 случаях коронавирус выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 3024 – у заболевших ОРВИ, в 3947 случаях – бессимптомное течение.

По сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2307 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем у 38 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 289 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле из-за ремонта теплосети временно ограничили подачу горячей воды
ВТБ снизил ставку проектного финансирования строительной компании «СЕЛФ»
В Алтайском крае на время перекроют трассу из-за военных колонн
В Барнауле выбрали подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»
Виктор Томенко: в Алтайском крае с коронавирусом справляют не хуже, чем в других регионах
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 6479
По результатам ЕГЭ четыре алтайских школьника стали мультибалльниками
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 196
В Барнауле началась приемка школ и детских садов к новому учебному году
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 8665
Жители Алтайского края могут вернуть товар в интернет-магазин по почте
В Барнауле женщины устроили драку и якобы давили на машине всех вокруг
В алтайские ковидные госпитали набирают сотрудников
Стало известно, у кого самая высокая средняя заработная плата в Алтайском крае
Жительница Барнаула сорвала серьги с соседки за отказ занять сто рублей
Еще одна алтайская трасса стала федеральной
В Барнаульском зоопарке накроют праздничный стол для тигров
Барнаулец избил свою бывшую пистолетом, когда узнал о её новом воздыхателе
Уникальный анальгетик на основе компонента для взрывчатки разработали в Бийске
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года составило 190
Алтайские спасатели предупредили о сильных дождях