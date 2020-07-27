Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года составило 6479

27 Июль 2020 2020-07-27T11:17:40+03:00

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса вылечился еще 61 пациент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2020 года

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За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса вылечился еще 61 пациент. За весь период из больниц региона выписались 6479 человек.

На данный момент продолжают лечение в клиниках края 1190 пациентов. Из них в инфекционных госпиталях находятся 886 человек, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1104 пациента. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 8665 человек, в том числе 824 ребенка до 17 лет включительно.

Из общего числа зараженных 160 случаев – завозные, 4440 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 1694 случаях коронавирус выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 3024 – у заболевших ОРВИ, в 3947 случаях – бессимптомное течение.

По сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2307 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем у 38 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 289 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU