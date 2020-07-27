Как в Алтайском крае отметят 80-летие Валерия Золотухина
В 2021 исполняется 80 лет со дня рождения народного артиста России Валерия Золотухина. В честь этого события в Алтайском крае пройдут различные праздничные мероприятия. Вопросы их подготовки губернатор Виктор Томенко обсудил с министром культуры региона Еленой Безруковой и главой Быстроистокского района Дмитрием Поповым.
Где запланированы юбилейные события
Планируется, что в следующем году мероприятия пройдут в Барнауле и на малой родине любимого народом актера – в селе Быстрый Исток. В марте там состоится фестиваль театральных студий «Здесь край моих отцов».
В музее Золотухина.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
А непосредственно в день, когда исполнится 80 лет со дня рождения Валерия Золотухина, начнется фестиваль актерской песни «Вера. Надежда. Любовь». Также уже подготовили материалы для издания фотоальбома «Валерий Золотухин – во благо Алтая».
– В этом издании найдет отражение общественная, культурная и просветительская деятельность нашего прославленного земляка, – отмечают в пресс-службе.
Кроме того, новый спектакль готовит Молодежный театр Алтая, планируется организация юбилейной выставки.
Каких гостей ждать
На 80-летие Валерия Золотухина в Алтайский край приедут известные российские актеры, жизнь и творчество которых связаны с нашим земляком. Так Вениамин Смехов готов привезти небольшую группу актеров, чтобы показать спектакль гостям юбилейных мероприятий.
Заслуженный артист России Валерий Черняев вместе с супругой планирует провести творческие встречи в Барнауле и Быстром Истоке. Презентации, выставки, авторские встречи с воспоминаниями и стихами пройдут с 21 по 25 июня.
В музее Золотухина.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
Кроме того, в сентябре 2021 года состоится театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. А в конце октября - уже ставший популярным фестиваль детского театрального творчества «Исток», в состав жюри которого входит сын Валерия Золотухина – Иван.
Отметим, что в течение нескольких лет планируют перенести и провести капитальный ремонт деревенского дома, в котором жили родители Валерия Золотухина. Власти хотят воссоздать его и включить в единый мемориальный комплекс.
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ИСТОЧНИК KP.RU