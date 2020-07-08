Эмир Кустурица до сих пор надеется приехать на Шукшинский кинофестиваль

Если бы не коронавирус, то буквально через две недели стартовали бы Шукшинские дни на Алтае и, соответственно, XXII Шукшинский кинофестиваль. Пожалуй, одним из главных звездных гостей на нем должен был стать Эмир Кустурица.

Звезд не будет

Информация о том, что на Алтай может приехать известный югославский и сербский кинорежиссер просочилась в СМИ еще весной, но вскоре из-за масштабного распространения коронавируса были закрыты международные границы. В итоге власти приняли решение перенести кинофест на 2021 год, однако на прошлой неделе стало известно, что он все же состоится в этом году, но немного позже – со 2 по 5 сентября.

К сожалению, в связи с пандемией, не разрешено проводить традиционные массовые мероприятия, такие как красная дорожка, встреча с известными артистами и т.п. Но все же пусть даже номинальный формат открытия и закрытия планируется. Однако заключительная часть, понятное дело, пройдет не на горе Пикет. Призы победители получат в более скромной атмосфере.

- Знаменитостей и представителей фильмов в этом году мы приглашать не будем. Будем организовывать формат телемоста с создателями лент после их просмотра. Так что гости смогут пообщаться с нами и со зрителями и ответить на вопросы, обсудить фильмы, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Кстати, ранее мы анонсировали, что пригласили Эмира Кустурицу. Это был не фейк, это действительно, правда и он даже дал свое согласие на приезд на Алтай. Он и сейчас по-прежнему готов, но вирус не пускает.

Председателем жюри основного конкурса станет ответственный секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин. Он уже был в Алтайском крае в прошлом году. Ему все очень понравилось, поэтому он дал свое согласие еще раз помочь выбрать достойных.

Звездные гости и встречи с ним, это все же больше развлекательная часть для зрителей, а вот самое главное условие, которое организаторы должны выполнить – это непосредственно показ конкурсных фильмов-участников.

- Сейчас афиша уже формируется. Подробнее мы расскажем о ней в августе. Отобранные фильмы мы обязаны будем показать в реальном формате. Возможно, это будет показ на открытом воздухе – такой опыт у нас уже есть, в том числе в рамках «Шукшинских дней на Алтае». Второй вариант – показ в кинотеатрах. Есть высокая доля вероятности, что к этому времени они начнут работать, - говорит Безрукова.

Уходим в онлайн

Из-за пандемии часть мероприятий «Шукшинских дней на Алтае» пройдет в непривычном формате онлайн. В противном случае их пришлось бы вовсе отменить, а такого за всю многолетнюю историю проведения фестиваля никогда не было.

- Тем не менее, мы не можем не отметить сам день рождения Василия Макаровича 25 июля. Этой дате посвящен целый цикл мероприятий, которые адаптированы под наши реалии и возможности, часть из них проходит онлайн, - говорит Елена Безрукова. – Мы очень рады, что к июлю заработали музеи Алтайского края. Пусть в ограниченном режиме, без проведения массовых мероприятий. Тем не менее, мы имеем возможности делать выставки и предоставлять возможность нашим посетителям прийти в музей и посмотреть их.

Конечно же, особый интерес будет к мемориальному музею Василия Шукшина в селе Сростки. Этим летом там открывается сразу две выставки. К 25 июля их уже можно увидеть. Организаторы уверены, что даже несмотря на то, что массовые мероприятия отменены, все равно найдется немало почитателей таланта Василия Шукшина, который обязательно приедут на его малую родину.

Вместе с тем, в привычные для всех сроки в Алтайском крае пройдет ряд акции. Одна из них – «Высоким слогом о Шукшине». Ее участниками стали многие известные актеры, поэты, писатели: Валентин Курбатов, Геннадий Иванов, Мария Шукшина, Валерий Баринов, Андрей Мерзликин и другие.

- Но вместе с тем есть акции, участниками которых могут стать все желающие. К примеру, «Я на улице Шукшина». Каждый, кто хочет вспомнить, в том числе факты своего присутствия в Сростках во время Шукшинских дней или в другую дату, может присылать фотографии. В дальнейшем они будут опубликованы на одном из известных сайтов края, - добавляет Елена Евгеньевна.

Для тех, кто не сможет выехать за пределы Барнаула, можно будет посетить выставки в ГМИЛИКе. В канун дня рождения Василия Макаровича там будут опубликованы десять архивных записей из музейной видеотеки, запечатлевших встречи с известными деятелями культуры и искусства.