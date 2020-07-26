Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 июля 2020 года: 108 больных находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 июля 2020 года: до сих пор в крае ежедневно выявляют более 100 новых случаев заражения. Кроме того, 108 человек находятся в тяжелом состоянии.
По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 140 новых зараженных. Тренд на снижение очевиден: еще неделю назад в сутки выявляли около 200 случаев. Однако говорить о стабилизации эпидемической обстановки пока рано, потому что, как и ранее отмечал министр здравоохранения Дмитрий Попов, в крае будет увеличиваться число тяжелобольных.
Данные на 23:00 26 июля. Фото: Яндекс. Коронавирус
Сейчас в тяжелом состоянии находятся 108 человек, 34 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Наибольшее число инфицированных до сих пор наблюдают в Барнауле (4133 заболевших): ежедневно около 60% новых зараженных выявляют именно в краевой столице. На втором месте стоит Бийск (654), на третьем – Рубцовск (514). Среди районов лидером по количеству случаев инфицирования является Тальменский – там обнаружено уже 273 зараженных.
Данные на 23:00 26 июля. Фото: Оперштаб АК
Также в крае за прошедшую неделю выросло число летальных исходов. Только за последние сутки подтвердили смерть еще четырех пациентов. Всего зафиксировано 190 летальных исходов: 75 – от «короны», 112 – по другим причинам. Экспертам предстоит выяснить причины смерти еще троих зараженных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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