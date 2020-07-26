Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 июля 2020 года: 108 больных находятся в тяжелом состоянии

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 июля 2020 года: до сих пор в крае ежедневно выявляют более 100 новых случаев заражения. Кроме того, 108 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки было выявлено 140 новых зараженных. Тренд на снижение очевиден: еще неделю назад в сутки выявляли около 200 случаев. Однако говорить о стабилизации эпидемической обстановки пока рано, потому что, как и ранее отмечал министр здравоохранения Дмитрий Попов, в крае будет увеличиваться число тяжелобольных.

Данные на 23:00 26 июля. Фото: Яндекс. Коронавирус

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 108 человек, 34 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Наибольшее число инфицированных до сих пор наблюдают в Барнауле (4133 заболевших): ежедневно около 60% новых зараженных выявляют именно в краевой столице. На втором месте стоит Бийск (654), на третьем – Рубцовск (514). Среди районов лидером по количеству случаев инфицирования является Тальменский – там обнаружено уже 273 зараженных.

Данные на 23:00 26 июля. Фото: Оперштаб АК

Также в крае за прошедшую неделю выросло число летальных исходов. Только за последние сутки подтвердили смерть еще четырех пациентов. Всего зафиксировано 190 летальных исходов: 75 – от «короны», 112 – по другим причинам. Экспертам предстоит выяснить причины смерти еще троих зараженных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года составило 190

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 26 июля 2020 года (подробнее)