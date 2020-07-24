«Ожиревший» Алтайский край сел на диету: люди стали меньше есть хлеб и колбасу

Алтайский край в очередной раз взял пальму первенства в самом «толстом» рейтинге. Наш регион – лидер в России по уровню ожирения населения. По мнению главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, это связано с тем, что жители края едят много продуктов с высоким содержанием жиров и мало занимаются спортом.

– Нарушение питания, в первую очередь избыточное по калорийности питание, — это главная причина и главный вызов XXI века для всех развитых стран — и для нас в том числе, — сказал диетолог.

Тутелян также добавил, что в регионах, где люди страдают лишним весом, часто на столах местных жителей можно увидеть колбасы, сосиски и сардельки. Однако статистика по потреблению этих продуктов в Алтайском крае неумолимо падает в отличие от цифр на весах. Как заявил начальник управления региона по пищевой промышленности Александр Большаков, в последние пять лет сокращается производство колбас и хлеба из-за тренда на здоровый образ жизни. Сегодня люди предпочитают охлажденное мясо курицы или индейки.

– Если раньше, еще лет десять назад, кто-то мог похвастаться, что ест колбасу и хлеб каждый день, то сегодня это не в тренде. Колбаса уже не основной, не социальный продукт. Но уменьшение производства колбасных изделий компенсируется другими видами переработки мяса. Это производство куриного мяса и полуфабрикатов, потому что населению сейчас удобно быстро готовить, – рассказал Александр Большаков.

Невостребованным на полках магазина остается и белый пышный хлеб. Традиционные «кирпичики» все меньше пользуются спросом. Однако хлебобулочных изделий жители Алтайского края потребляют не меньше.

– Та же самая пицца, гамбургеры, булочки в столовых в статистику не попадают, но фактически тот же самый хлеб, только в другом виде, – объясняет Большаков.

Производство пиццы, работа служб доставки с каждым только набирает обороты. Может быть, как раз в этом причина ожирения местных жителей? Любимые когда-то высокалорийные хлеб и колбаса заменяются фастфудом, и вновь Алтайский край занимает первое место среди «жирных» регионов.

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