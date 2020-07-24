Погорельцы многоэтажки в Тальменке уже месяц живут без электричества

Жильцы многоэтажки в Тальменки оказались словно заложниками плохого романа о постапокалипсисе. Уже два месяца они живут без света – электричество вырубили после пожара, который уничтожил крышу. Это сразу поставило их на грань чуть ли не выживания – начиная от того, как сохранить еду в жару, и заканчивая банальной необходимостью зарядить телефон, чтобы позвонить близким.

- Да я даже таблетку ночью найти не смогла, когда давление поднялось, - рассказывает одна из жительниц Мария Лязина.

Хорошо хоть работает канализация…

В таких условиях жители дома находятся с 28 июня: во время пожара крыша полностью выгорела, электричество вырубили, а включить обратно не торопятся.

Как сообщает общественная организация «Гражданский патруль», страшный пожар произошел, по всей видимости, из-за замыкания электропровода, которым питался один из гаражей.

- В воскресенье будет месяц, как сидим без света. Вчера приезжал представитель администрации и сказал, что без постоянной крыши электричество не подключат, а восстановят ее лишь к концу сентября. То есть два месяца нам еще сидеть в темноте, представляете? - добавила Мария Петровна.

Изначально, по словам жительницы, свет обещали вернуть после того, как появится хотя бы временная крыша. С миру по нитке - жильцы дома своими силами скинулись по 2 тысячи рублей и купили материал, закрывающий дом от дождя, с досками для экспресс-ремонта помог депутат АКЗС. Но позже условия поменялись, и дать свет уже обещают лишь при появлении постоянной крыши – боятся, что из-за времянки может произойти очередная авария.

На работы по восстановлению требуется не менее 5,4 млн рублей. Жильцам удалось собрать 400 тысяч, но их, понятное дело, недостаточно.

Замглавы администрации района Николай Кондауров говорит, что после пожара было принято решение о введении режима ЧС на территории дома. По закону восстановление в этом случае осуществляется через регионального оператора Алтайского края «Фонд капитального ремонта МКД».

- Есть закон, мы обязаны его выполнять. Мы собрали документы, отвезли их регоператору, нашли подрядчика, который составил смету. Уже с 22 июля подрядчик зашел на объект. На сегодняшний день устроено так: фонд выделяет деньги подрядчику на строительство кровли, а потом эта сумма раскидывается, и люди должны будут ее выплачивать, - пояснил Николай Кондауров.

Пока жителям предложили разместиться в техникуме, но проживание в сутки там стоит 1300 рублей. Пенсионерам, например, такое жилье не по карману, поэтому пришлось остаться в доме:

- Холодильника нет, поэтому продукты пропадают постоянно. Я уже и не знаю, сколько я на еду в этом месяце потратила. Света нет, я даже «скорую помощь» вызвать не могу. Сил нет, уже сажусь и плачу, а что толку от слез? - удивляется женщина.

Тем временем, «Гражданский патруль» уже обратился в прокуратуру Алтайского края с просьбой провести проверку по этой ситуации. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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