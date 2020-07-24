2020-07-24T07:57:48+03:00
Общество

Без паники! Барнаульская «Спичка» не обуглилась

Собственники намерены восстановить «легендарные руины» несмотря на огромные траты [фото]
СЛАВИНА Марина
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Начать восстановление важнейшего исторического объекта власти запланировали в рамках развития туристического кластера «Барнаул-горнозаводской город».Начать восстановление важнейшего исторического объекта власти запланировали в рамках развития туристического кластера «Барнаул-горнозаводской город».Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская «Спичка» вспыхнувшая на днях в буквальном смысле слова, вновь разожгла бурные диспуты горожан о судьбе Сереброплавильного завода.

После пожара

Пожар, вспыхнувший недавно на территории бывшей «Спички» в краевой столице, повредил 150 метров кровли второй плавильной фабрики. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. На территорию, пока больше похожую на пустырь, несмотря на охрану частенько пробираются дети или бездомные.

- То, что случилось грустно, но это не катастрофа, - считает архитектор Александр Деринг.

По мнению архитектора, пострадавшее здание может быть восстановлено.

- Стены уцелели, это самое важное и ценное, а кровлю, кстати, в любом случае надо было разбирать, - говорит Деринг. В ближайшее время волонтеры намерены провести субботник по разбору выгоревших завалов.

«Гипермаркетов не будет»

Начать восстановление важнейшего исторического объекта власти запланировали в рамках развития туристического кластера «Барнаул-горнозаводской город». В мэрии сразу заметили, что объект очень сложный и нужно искать инвестора.

Желающих выложить 180 миллионов за «исторические руины «долго не находилось до тех пор, пока объект не рискнули выкупить частные инвесторы - компания «Матч», это Нодар Шония (строительная компания «Селф») и Евгений Ракшин (совладелец компании "Мария-Ра").

Буквально сразу собственников заподозрили в том, что те возведут на исторической территории коробку торгового центра. На эту тему в Министерство культуры писались взволнованные письма, подписывались петиции и т.д.

Пожар на объекте Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар на объектеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Гипермаркетов не будет, эра их прошла», - объявили инвесторы на общественном совете при управлении госохраны объектов культурного наследия Алтайского края.

На этом совете был одобрен проект зон охраны зданий «Спички».

- Проект долго и трудно продвигался. Сначала я к нему приступала, потом томичи, следом москвичи, документы возвращали на доработку - вспоминает архитектор Екатерина Шаповаленко. – Наконец- то его одобрили, слава богу.

Все это время (около трех лет ) владельцы, выкупившие территорию за немалые деньги, продолжают выплачивать по шесть миллионов земельного налога в год, не получая пока ни копейки прибыли.

- Это к вопросу об алчных собственниках… - заметил на эту тему однажды Евгений Ракшин.

Что может появиться

По закону о культурном наследии каждому памятнику на территории бывшего сереброплавильного завода обеспечивается защитная зона – от 100 до 250 метров. В этих пределах нельзя что-либо возводить и реконструировать. Чтобы сократить ее, нужно доказать: новое не навредит историческому.

В здании ближе к «Лукойлу» высотой до 20 метров (примерно в шестиэтажку), по словам собственников, будет скорее всего культурно-развлекательный центр с историческими достопримечательностями. Под самим зданием возможно обустроят паркинг.

Фасад здания, как рекомендует проект зон охраны, не должен контрастировать с исторической архитектурой. Для отделки допустимы камень, кирпич, штукатурка, дерево. Плюс - ночная подсветка. Цветовая гамма будет светлой. По замыслам, это здание должно радовать глаз и вблизи и со смотровых площадок Нагорного парка.

Участок рядом предназначен для подземного сооружения, в том числе прокладки коммуникаций, а также для строительства въезда с Мамонтова. Немаловажно, что собственники разработали проект переноса ЛЭП под землю.

На территории могут появляться также здания для культурного и рекреационного назначения . Они могут быть высотой до 12 метров (около 4 этажей), в отделке будут использоваться только натуральные материалы светлых оттенков. Интересные решения реновации на эту тему уже предлагались.

Все объекты должны гармонично сочетаться с историческими зданиями комплекса. Новые здания должны вписываться в общую концепцию.

Кстати

Волонтеры движения «Субботники на «Спичке» уже заготовили 300 реставрационных кирпичей. Эти уникальные кирпичики сделаны из той же глины, что и вся фабрика. Молодым людям удалось найти глиняные карьеры и небольшой завод под Павловском, который работает там с 18 века. Так, что первые кирпичики для восстановления исторического облика завода уже положены.

Так "Спичка" выглядит сейчас Фото: Олег УКЛАДОВ

Так "Спичка" выглядит сейчасФото: Олег УКЛАДОВ

Так "Спичка" выглядит сейчас Фото: Олег УКЛАДОВ

Так "Спичка" выглядит сейчасФото: Олег УКЛАДОВ

Так "Спичка" выглядит сейчас Фото: Олег УКЛАДОВ

Так "Спичка" выглядит сейчасФото: Олег УКЛАДОВ

Главное в объекте - его стены. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главное в объекте - его стены.Фото: Олег УКЛАДОВ

Крыша давно требовала замены Фото: Олег УКЛАДОВ

Крыша давно требовала заменыФото: Олег УКЛАДОВ

Крыша давно требовала замены Фото: Олег УКЛАДОВ

Крыша давно требовала заменыФото: Олег УКЛАДОВ

Так выглядела "Спичка" до пожара Фото: Олег УКЛАДОВ

Так выглядела "Спичка" до пожараФото: Олег УКЛАДОВ

Без паники! Барнаульская «Спичка» не обуглилась Фото: Олег УКЛАДОВ

Без паники! Барнаульская «Спичка» не обуглиласьФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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