Дожди, грозы, град: на выходных в Алтайском крае испортится погода

На этих выходных, 25 и 26 июля, в отдельных районах Алтайского края пройдут дожди с грозами, возможен град. Также прогнозируют усиление ветра. Это связано с тем, что в регион заходит южный циклон. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой” сообщил ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Погода в субботу, 25 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. Умеренные, местами сильные дожди, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозах шквалы до 22 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Временами дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с.

Днем 25 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +23...+28 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по востоку местами сильные дожди, возможен град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозах шквалы до 22 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +23...+25 градусов. Временами дождь. Ветер южный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

Погода в воскресенье, 26 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. На большей части территории дожди, по северу и востоку местами сильные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Дождь, гроза, временами сильный дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Днем 26 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +22...+24 градуса. Дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.

Также в крае до 27 июля местами сохранится высокая (4 класс горимости), а в некоторых районах по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В краевом управлении МЧС предупреждают о высокой вероятности лесных и степных пожаров.

Отметим, что в начале следующей недели в Алтайский край придут холодные фронты с осадками. Однако дождей будет меньше, с каждым днем температура воздуха начнет постепенно повышаться.

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