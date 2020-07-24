Климат сходит с ума: на Алтае засняли смерч

Пора уже привыкнуть, что аномальная погода для Алтайского края закономерность – каждый год мы видим наводнения, засухи, смерчи. Один из них засняли на днях. Кстати, смерчи для России также привычное явление - регистрируется по несколько сотен в год.

Смерчи. Алтай.2020..Видео: Олег Укладов

Это связано с глобальным потеплением и повышением температур – это уже замечают не только ученые, но и обычные люди: ледники тают со стремительной скоростью, а в высокогорье начали появляться комары и мошки, которых раньше тут не было.

По данным сибирских ученых, вся климатическая система сейчас находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние. Чем оно обернется – глобальным похолоданием или сменой климатических зон – предстказать наверняка нельзя.

- Сейчас Сибирь самая горячая точка в плане потепления. Сибирская Арктика теплеет в четыре раза быстрее, чем другие регионы. Это приводит не столько к потеплению, сколько к крайней неустойчивости климата, - говорит профессор Томского госуниверситета Сергей Кирпотин.

Причина изменения климата заключается в деятельности человека и выбросе в атмосферу невероятного количества углеводорода, который и ведет к потеплению.

Читайте также

Прогноз климатолога: тропиками Алтай не станет, а стихийных бедствий прибавится

Система находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние. Как и у любой сложной системы, а климат это сложнейшая система, в кризисе возникает точка бифуркации, то есть, раздвоение, когда развитие ситуации может пойти как в одном направлении, так и в другом (далее)