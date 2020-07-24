2020-07-24T03:51:53+03:00
Общество

В алтайских горах нашли возможного «близнеца» Гейзерного озера

Внешне водоемы, действительно, очень похожи
Анна Перевощикова
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В алтайских горах нашли возможного «близнеца» Гейзерного озера. Фото: Андрей ТимофеевВ алтайских горах нашли возможного «близнеца» Гейзерного озера. Фото: Андрей Тимофеев
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Инструктор туристических групп из Новосибирска Андрей Тимофеев рассказал о необычной находке в горах Алтая: по его словам, на малопосещаемом маршруте он нашел еще одно Гейзерное озеро, подобное тому, что находится у села Акташ.

- Сегодня мы завершаем большой маршрут с большой командой. За девять дней успели побывать в интересных малопосещаемых местах Алтая! А вчера, гуляя по отрогам Курайского хребта, я, кажется, случайно обнаружил старшего брата Гейзерного озера, - рассказал Андрей Тимофеев на своей странице Вконтакте.

В комментариях люди уже посоветовали Андрею не говорить, где оно находится, с чем он непременно согласился, так как в последнее время на туристов в Горном Алтае поступает много жалоб.

- Чудо чудное! Господи, сохрани этот сказочный уголок от тех, кто не умеет ценить и беречь природу, - пишет Галина Усолкина.

- Никому не говори, где оно, пусть это будет твой прекрасный секрет, - добавил Родион Житин.

Напомним, в начале июля алтайский фотограф Светлана Казина рассказывала о горах мусора, которые оставляют после себя отдыхающие. Кроме того, она возмутилась поведением блогера, прокатившегося по Гейзерному озеру на каяке. Этот жест многие местные жители восприняли как оскорбление, ведь для них озеро сакрально.

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По словам Светланы Казиной, с открытием турбаз отдыхающие «как будто с цепи сорвались» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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