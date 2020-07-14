2020-07-14T10:49:50+03:00
Общество

«Иногда мне хочется в отель без русских»: фотограф о «секте» мусорящих на Алтае туристов

По словам Светланы Казиной, с открытием турбаз отдыхающие «как будто с цепи сорвались»
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Не так давно в Алтайском крае и Республике Алтай официально открылись объекты турбизнесаНе так давно в Алтайском крае и Республике Алтай официально открылись объекты турбизнесаФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Не так давно в Алтайском крае и Республике Алтай официально открылись объекты турбизнеса, и теперь толпы туристов хлынули на отдых. Правда, не все ведут себя по-человечески по отношению к природе, и об этом часто говорят местные жители. Последний пост о горах мусора после туристов рассказала алтайский фотограф Светлана Казина на своей странице в Facebook.

- Люди как будто с цепи сорвались! Как будто в жизни не отдыхали! <…> Местное население меня завалило сообщениями с фотографиями и видео - доказательствами того, что творят гости Алтая: «Светлана, напишите об этом!», - рассказала женщина.

Как аргумент, автор поста рассказала про блогера, который прокатился по сакральному для местных жителей Гейзерному озеру на каяке. Или, например, возмущение Светланы Казиной вызвали полуголые женщины и мужчины.

- Я в сельских магазинах с ошеломлением наблюдаю полуголых людей, одетых в пляжные костюмы, ну, то есть женщины в трусах и лифчике, мужчины - в шортах и волосатых животах <…> Вчера еду на велосипеде, вижу, как два туриста, поставив на землю пиво, мочатся на заднюю стену магазина, - привела женщина еще несколько примеров непотребного поведения отдыхающих.

Дело не только в поведении людей, но и в том, что они неуважительно относятся к природе. На Ороктойском мосту молодые люди устроили соревнование, суть которого заключала в том, чтобы как можно дальше кинуть пивную бутылку в Катунь. Плывущий пластик также заметили на Телецком озере. В конце концов, Светлана Казина сравнила таких туристов с «сектой», «бандой» или сообществом, которое было «выведено, выращено и воспитано в резервации».

- За границей появилось выражение: «отель без русских». Иногда и в России мне тоже хочется отель без русских..., - подытожила автор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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