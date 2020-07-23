Ольга Бузова не будет давать концерт на Яровом, а просто пообщается с поклонниками и насладится природой

Сегодня, 23 июля, в Правительстве Алтайского края прошла встреча с руководством пляжного комплекса «Малибу» по поводу анонсированного ранее мероприятия с участием Ольги Бузовой. Организоторам разъяснили эпидобстановку в регионе и необходимость соблюдения требования профилактических мероприятий в соответствии с указом губернатора.

По словам руководителей пляжа, 24 июля Ольга Бузова приедет на Яровое, но концерта не будет. С соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований певица пообщается со своими фанатами и насладится природой на пляже.

Руководство пляжного комплекса заверило, что понимает ответственность за нарушение санитарных требований, заботится о безопасности своих гостей и готово к конструктивному сотрудничеству с органами власти.

Ранее в своем Instagram Ольга Бузова написала:

– Так, 24 июля все вместе будем на пляже озера Яровое наслаждаться природой и моим творчеством, укреплять иммунитет соленой водой и пустимся во все пляжные, так же как и в прошлом году, - призвала всех популярная певица.

Каким образом зрители будут наслаждаться творчеством певицы без ее концерта – неизвестно.

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