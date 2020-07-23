Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 июля 2020: больше 8 тысяч зараженных и низкий показатель летальности

Число зараженных в Алтайском крае превысило 8 тысяч. За последние сутки в регионе обнаружили еще 166 зараженных коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 8107.

Данные на 23:00 23 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает региональный оперштаб, в Барнауле заболели 109 человек, в Рубцовске – девять. В Новоалтайске и Целинном районе добавилось по шесть инфицированных, в Первомайском районе - четыре. По трое больных COVID-19 зарегистрировали в городах Белокуриха и Яровое, Бурлинском и Тальменском районах. По два заболевших выявили в Бийске, Егорьевском, Змеиногорском, Павловском, Рубцовском и Троицком районах. По одному человек – в Алейске и Заринске, в Бийском, Залесовском, Заринском, Завьяловском, Краснощековском и Кулундинском районах.

Данные на 23:00 23 июля. Фото: оперештаб АК

Состояние 114 больных коронавирусом оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 37 пациентов.

Также за минувшие сутки в регионе подтвердили еще четыре летальных исхода. В двух случаях смерть наступила от коронавируса, в двух других – установлены иные причины смерти. За весь период в Алтайском крае скончались 170 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Выздоровели сразу 327 пациентов. Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции в регионе составило 5645.

В тройке с самой низкой летальностью

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Алтайский край входит в тройку регионов Сибири с самой низкой летальностью. За неделю с 17 по 23 июля коэффициент летальности в регионе снизился на 0,07% и теперь составляет 0,73%.

Наименьшая доля смертей по-прежнему в Республике Алтай - 0,07%. Самая высокая летальность среди регионов Сибири все еще в Красноярском крае (2,51%) и Новосибирской области (2,16%).

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