2020-07-23T16:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 июля 2020: больше 8 тысяч зараженных и низкий показатель летальности

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 24 июля 2020 года
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
Состояние 114 больных коронавирусом оценивают как тяжелоеСостояние 114 больных коронавирусом оценивают как тяжелоеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число зараженных в Алтайском крае превысило 8 тысяч. За последние сутки в регионе обнаружили еще 166 зараженных коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 8107.

Данные на 23:00 23 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Данные на 23:00 23 июля. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает региональный оперштаб, в Барнауле заболели 109 человек, в Рубцовске – девять. В Новоалтайске и Целинном районе добавилось по шесть инфицированных, в Первомайском районе - четыре. По трое больных COVID-19 зарегистрировали в городах Белокуриха и Яровое, Бурлинском и Тальменском районах. По два заболевших выявили в Бийске, Егорьевском, Змеиногорском, Павловском, Рубцовском и Троицком районах. По одному человек – в Алейске и Заринске, в Бийском, Залесовском, Заринском, Завьяловском, Краснощековском и Кулундинском районах.

Данные на 23:00 23 июля. Фото: оперештаб АК

Данные на 23:00 23 июля. Фото: оперештаб АК

Состояние 114 больных коронавирусом оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 37 пациентов.

Также за минувшие сутки в регионе подтвердили еще четыре летальных исхода. В двух случаях смерть наступила от коронавируса, в двух других – установлены иные причины смерти. За весь период в Алтайском крае скончались 170 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Выздоровели сразу 327 пациентов. Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции в регионе составило 5645.

В тройке с самой низкой летальностью

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Алтайский край входит в тройку регионов Сибири с самой низкой летальностью. За неделю с 17 по 23 июля коэффициент летальности в регионе снизился на 0,07% и теперь составляет 0,73%.

Наименьшая доля смертей по-прежнему в Республике Алтай - 0,07%. Самая высокая летальность среди регионов Сибири все еще в Красноярском крае (2,51%) и Новосибирской области (2,16%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гостям и фотографам запретили присутствовать на свадьбах в Алтайском крае

Такое решение принял оперштаб из-за сложной эпидобстановки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
На алтайских железнодорожных вокзалах провели дезинфекцию перронов
В Барнауле на теплосетях по контуру ТЭЦ-3 обнаружено 181 повреждение
В Барнауле ремонтируют тротуары
На месте травы и кустарников в Барнауле построят новый торговый центр
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Все заболевшие коронавирусом в алтайском селе заразились в одном кафе
Иностранный ловелас обманул барнаульскую пенсионерку и не приехал к ней
Жители Алтайского края могут заранее записаться в почтовое отделение через мобильное приложение
В какие дни барнаульцы оплачивают кредиты
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 23 июля 2020 года составило 5645
Алтайский министр получил благодарность от Путина
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 апреля 2020 года составило 170
Быстро, качественно, бесплатно: поиск бизнес-партнеров в другой стране