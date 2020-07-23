2020-07-23T12:45:52+03:00
Общество

Гостям и фотографам запретили присутствовать на свадьбах в Алтайском крае

Такое решение принял оперштаб из-за сложной эпидобстановки
Анна Перевощикова
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Гостям и фотографам запретили присутствовать на свадьбах в Алтайском краеГостям и фотографам запретили присутствовать на свадьбах в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Для многих церемония бракосочетания – священное мероприятие, которое трудно представить без родственников и друзей. И как же обойтись без фотографа, ведь фотокарточка со свадьбы – память на всю жизнь. Однако сейчас жителям Алтайского края придется жениться в пустом зале, да еще и в масках. Такое решение принял оперштаб региона по профилактике распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления юстиции, на заседании был рассмотрен вопрос о возможности присутствия на церемонии хотя бы близких родственников.

- По результатам заседания оперативного штаба было принято решение о невозможности очного присутствия приглашенных лиц на церемонии в связи с резким ростом числа заболевших в Алтайском крае, масштабным распространением инфекции по территории региона среди всех возрастных и социально-профессиональных групп, - отметили в управлении.

Поэтому на свадьбе могут присутствовать лишь сами молодожены и сотрудник ЗАГСа, не позабыв про средства индивидуальной защиты. Приглашенным же гостям, в том числе фотографам и видеографам, вход в дворец бракосочетания пока запрещен.

Напомним, с апреля по 1 июня в регионе и вовсе действовал запрет на проведение церемоний. В первый месяц пандемии на Алтае пришлось перенести дату «X» более чем 600 парам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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