Кто не успел, тот не отдохнул. Люксовые номера на Алтае раскуплены до осени

Из-за закрытия границ россиянам пришлось отменить свой отдых за границей и довольствоваться местными курортами. Все мигом ломанулись в Сочи, Крым, и, конечно же, на Алтай, и теперь в гостиницах уже не остается свободных мест до осени. Особенно вырос спрос на услуги класса люкс. Пятизвездочные номера в Алтайском крае раскуплены до осени. В соседней Республике Алтай комфортные места для проживания забронированы до середины августа.

Моментальное бронирование

Турбазам в Алтайском крае разрешили открыться 27 июня, а в Республике Алтай они заработали с 3 июля.

– Даже рекламу не нужно было делать, все начали звонить и писать моментально после того, как объявили, что регион открыт, – рассказала председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

Зяблицкая отметила, что большинство комфортных номеров в республике забронированы до 10 августа, остались лишь единичные места.

– Для тех, кто собирается ехать отдыхать в сентябре, места нужно бронировать уже сейчас, – подчеркивает Зяблицкая.

Всплеск спроса

По словам Татьяны Зяблицкой, спрос на отдых в этом году вырос примерно на 40%. И вместе с потоком туристов «вскрылись» недостатки местной инфраструктуры. Это нехватка высокобюджетных отелей и плохие дороги, которые не могут справиться с таким турпотоком. С ней согласна и ее коллега – член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель туркомпании «Арго» Ирина Слесарева.

– Мы ощутили дефицит инфраструктуры. До середины сентября нет мест размещения в классе «пять звезд», до начала сентября «четыре звезды» сложно найти. На высокобюджетный сервис спрос оказался выше, чем на средний и низкий сегмент, – отмечает Слесарева.

Роль в изменении структуры турпотока, по словам Слесаревой, сыграла «распиаренность» регионов Алтая и большой интерес со стороны федеральных туроператоров.

– Не надо и агитировать ехать на Алтай, спрос здесь превышает предложение, – сказала она.

Напомним, за последнее время Алтай посетили множество персон шоу-бизнеса: Андрей Мерзликин, Сергей Светлаков, Александр Гудков, Павел Деревянко и другие.

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