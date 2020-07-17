«Не бросайте сорняки в эту райскую землю». Топ – пять грубых ошибок гостей на Алтае

«Мы так ждали открытия Алтая. Мы были рады даже самой малости – просто постоять на берегу Катуни возле Манжерока. Предвкушали… Но думали: вот и хорошо, отдохнет чуть-чуть Алтаюшко. Но стоило открыться республике, как началось… Причем, такое ощущение, что с удвоенной силой. Народ как будто с цепи сорвался – не только в отдыхе, но и в глумлении над Алтаем» - это строки из поста в инстаграм Ирины Дмитриевой, гида по Чуйской степи и горам.

В июле на Алтай рванули толпы «нецелевых туристов – тех, которые до этого летели в Турцию или на Мальдивы «отрываться по полной». Но теперь (раз теплые страны закрыты), кто-то решил изведать и Алтай. В результате сегодня даже на сакральных местах творится свинство.

«Эта вакханалия может вылиться во что-то страшное, потому что издевательств над природой не прощают ни местное население, ни духи Горного Алтая», - пишут встревоженные защитники природы.

Кучерлинское озероФото: ОЛЕКСЮК Иван

Не рвите цветы

На фото и видео, выложенных в соцсетях, многие новоявленные туристы «селфятся» с букетами купав, других хрупких цветов. Через несколько минут безжизненные увядшие растения уже выброшены…

«Девочки, фотографируйтесь, присев к цветам, а не срывая их! Мальчики, парнишечки, мужики, не надо показывать силу свою молодецкую, вырезая на деревьях письмена и картины! Не вешайте ленты на деревья и кустарники! Особенно в виде носовых платков, салфеток, носков и прокладок!» – призывает на своей странице в фейсбуке фотограф Светлана Казина.

«Опять рвут цветы. Зачем? Ради фото? Уж сколько раз говорили об этом, а мозг у людей не отрастает»,- возмущается туроператор Ирина Дмитриева.

Не оставляйте надписи на скалах

Каждый год на скалах горного появляются надписи типа «здесь был Вася».В прошлом месяце прокуратура республики Алтай, возбудила уголовное дело против группы дикарей 21 века, смачно написавших на скалах свои имена, и отвечающих на попытки проезжающих пристыдить их смехом и издевками.

«Зачем? Это круто? Нет, это омерзительно», - пишет Ирина Дмитриева.

Не оскверняйте сакральные места

Еще один ролик, вызвавший бурное возмущение людей, относящихся к Алтаю с трепетом, - видео, где блогер прокатился по гейзерному озеру на каяке.

Пирамида в долине ЯрлуФото: ОЛЕКСЮК Иван

«Зачем вы портите природу и пропагандируете это на широкую публику? - возмущается Ирина Дмитриева. - Зачем кататься на каяке по маленькому, уникальному, беззащитному, удивительному, единственному на планете Гейзерному озеру? Вы разрушители природы, вы понимаете, что подаете пример своим последователям?»

Не разгуливайте полуголыми

Фотограф Светлана Казина пишет, что в сельских магазинах с ошеломлением наблюдает полуголых людей, одетых в пляжные костюмы («женщины в трусах и лифчике, мужчины в шортах и волосатых животах», - уточняет Светлана). Она рассказывает, как видела недавно туристов, которые поставив пиво, справляли нужду на заднюю стену магазина.

«Как грустно и противно видеть быдло-туристов», - возмущается народ, обсуждая этот пример в соцсетях.

Не пугайте природу пьяными криками

«За границей появилось выражение: «отель без русских». Иногда и в России мне тоже хочется отель без русских»... вздыхает Светлана Казина.

В нескольких отелях республики Алтай уже случились пьяные дебоши, где хозяевам пришлось вызывать полицию. В сети можно найти видео, где туристы, добравшись до природы, громко «отрываются», бросают на спор пластиковые бутылки в Катунь, пытаются схватить за хвост белку и т.д. Смотреть на это тошно и больно.

Бывалые туристы считают, что несколькими плакатами вдоль тракта с призывами «не мусорить и обращаться с природой Горного Алтая бережно» проблему не решишь.

«Нужны реальные штрафы за реальное свинство: бросил бумажку или окурок – 5000 рублей, орешь ночью или музыку слушаешь - 5000. И наказывать жестко. Уже сейчас понятно, что с каждым годом турпоток будет только расти. И уже сейчас нужно направлять его в культурное русло - прививать культуру природного отдыха, а не вот этого "отрыва" с «буханием» и всеми вытекающими - начиная с правил на базах, заканчивая вышеупомянутыми штрафами», -предлагают защитники природы.