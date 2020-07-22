Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 июля 2020: число зараженных приблизилось к 8000, для пенсионеров продлили самоизоляцию

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 июля 2020: общее число инфицированных ковидом в крае приблизилось к 8000. Несмотря на то, что цифры ежедневного прироста чуть уменьшились, в регионе еще фиксируют сложную эпидобстановку. В связи с этим, губернатор региона Виктор Томенко принял решение о продлении самоизоляции для лиц старше 65 лет. Изменения уже внесены в «противокоронавирусный» указ.

Согласно документу, пожилые люди должны соблюдать режим самоизоляции до 22 августа. Покидать дом им разрешено для получения медпомощи, похода в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости. А вот прогулки, увы, пока тоже под запретом.

Напомним, в настоящее время в крае зарегистрирован 7941 случай заражения коронавирусом, 5318 человек уже выписаны из больницы, а продолжают лечение 2457 человек. Большая часть пациентов лечатся амбулаторно или на дому, остальные – в ковидных госпиталях края.

Данные на 22 июля. Фото: Оперштаб АК

Состояние 112 человек оценивают, как тяжелое. Кроме того, 36 из них требуется кислородная поддержка.

Число летальных исходов тоже продолжает расти: за минувшие сутки в статистику включили еще четыре смерти, две из которых наступили вследствие инфекции. За весь период подтверждено 166 смертельных случаев.

Данные на 22 июля. Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика

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