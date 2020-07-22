Дома до конца лета: в Алтайском крае продлили режим самоизоляции для пенсионеров

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в «антикоронавирусный» указ, сообщает пресс-служба правительства региона. Пожилым людям предписано оставаться дома вплоть до 22 августа.

А как же работа?

Работа – не повод подвергать себя опасности заразиться коронавирусом. Работающие пенсионеры также имеют право оставаться на карантине. Они могут оформить больничный до снятия ограничений в крае. Если сотрудника перевели на удаленный режим работы, то больничный лист делать не нужно.

Как оформить больничный

Чтобы получить лист нетрудоспособности, нужно уведомить работодателя о своем желании соблюдать режим самоизоляции. Он передаст все необходимые сведения в фонд социального страхования. Пособие по больничному перечисляют напрямую работнику единовременно за каждый период нетрудоспособности из средств страхового фонда.

Погулять на карантине без последствий не получится. Работники, которые оформили больничный, но нарушили режим самоизоляции – покинули место проживания без острой необходимости, будут обязаны вернуть выплаченное за период карантина пособие назад.

Куда можно выходить на самоизоляции

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание своего места жительства. Исключения – получение медицинской помощи, поход в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости. Прогулки и путь на работу к вынужденным выходам из дома не относятся.

Напомним, по последним данным в Алтайском крае 7941 человек заражен коронавирусом. Скончались 166 человека. В 68 случаях причиной смерти стал COVID-19, 95 человек умерли по другим причинам, три случая пока находятся на экспертизе.

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