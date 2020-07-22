2020-07-22T08:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Дома до конца лета: в Алтайском крае продлили режим самоизоляции для пенсионеров

Губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание своего места жительства.Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание своего места жительства.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Губернатор Виктор Томенко внес изменения в «антикоронавирусный» указ, сообщает пресс-служба правительства региона. Пожилым людям предписано оставаться дома вплоть до 22 августа.

А как же работа?

Работа – не повод подвергать себя опасности заразиться коронавирусом. Работающие пенсионеры также имеют право оставаться на карантине. Они могут оформить больничный до снятия ограничений в крае. Если сотрудника перевели на удаленный режим работы, то больничный лист делать не нужно.

Как оформить больничный

Чтобы получить лист нетрудоспособности, нужно уведомить работодателя о своем желании соблюдать режим самоизоляции. Он передаст все необходимые сведения в фонд социального страхования. Пособие по больничному перечисляют напрямую работнику единовременно за каждый период нетрудоспособности из средств страхового фонда.

Погулять на карантине без последствий не получится. Работники, которые оформили больничный, но нарушили режим самоизоляции – покинули место проживания без острой необходимости, будут обязаны вернуть выплаченное за период карантина пособие назад.

Куда можно выходить на самоизоляции

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание своего места жительства. Исключения – получение медицинской помощи, поход в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости. Прогулки и путь на работу к вынужденным выходам из дома не относятся.

Напомним, по последним данным в Алтайском крае 7941 человек заражен коронавирусом. Скончались 166 человека. В 68 случаях причиной смерти стал COVID-19, 95 человек умерли по другим причинам, три случая пока находятся на экспертизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 июля 2020: число выздоровевших превысило 5 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 22 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды на Строителей
Бийчанка через суд требует с алтайского чиновника почти 600 тысяч
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 22 июля 2020 года составило 1351
В Барнауле открывается выставка, посвященная Высоцкому
Алтайский министр оценил готовность еще 3 больниц
Жителя Алтайского края будут судить за секс с подростком
Алтайские полицейские изъяли более 100 тысяч пачек сигарет без маркировки
Школы и детсады Барнаула готовят к приемке
В Барнауле всем потребителям в контуре ТЭЦ-2 возобновлена подача горячей воды
Ревнивая жительница Барнаула ударила сожителя ножом
Въехавшего в забор угонщика задержали в Алтайском крае
Статую медведя опрокинули на “барнаульском Арбате”
В Алтайском крае турист за минуту украл 70 сувенирных брелков ручной работы
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 июля 2020 года составило 162
На Алтае в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист
Клиентам Россельхозбанка стал доступен новый способ бесконтактных платежей с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC