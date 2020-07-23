2020-07-22T13:31:11+03:00
Общество

Идти не лесом: кто вырубает сотни деревьев в Первомайском районе

Жители края жалуются на массовую вырубку сосен
Татьяна Гейнрих
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Вырубленный лес. Фото: Валерий ЗотинВырубленный лес. Фото: Валерий Зотин
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Житель Барнаула Валерий Зотин обратился в редакцию «Комсомольской правды» с жалобой на массовую рубку деревьев в Первомайском районе. По его словам, недалеко от поселка Лесного в районе Рощино сотнями или даже тысячами вырубают молодые сосны.

– Полное беззаконие, без разрешения рубят деревья! В том числе березы попадаются. Я вот не имею права у себя в огороде срубить дерево, даже если оно больное, – возмущается Валерий Зотин.

По его словам, там уже вырубили площадь размером примерно в 200 квадратных метров.

– Это часть леса, а его у нас не так много. Почему деревья рубят в таком количестве, даже, если у них есть разрешение?! – восклицает Зотин.

Территория вырубленного леса. Фото: Валерий Зотин

Территория вырубленного леса. Фото: Валерий Зотин

В руках у частника

Мы связались с заместителем главы Первомайского района по ЖКХ Алексеем Никулиным. Он пояснил, что ранее здесь были сельскохозяйственные земли. Затем их передали в частную собственность. Изначально здесь не было такого количества деревьев. Несколько лет назад нападали дикие семена, и нарос молодняк.

– Да, площадь территории действительно большая – 42 гектара, но это полностью частная собственность, – говорит Алексей Никулин.

Вероятно, на этой территории будут строить частные дома. Там прорублены просеки и перпендикулярно натянуты ленты для обозначения будущего места строительства.

А тем временем

Алтайские следователи начали проводить доследственную проверку после сюжета в СМИ о вырубке леса на улице Кутузова, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Как говорится в сообщении, сотрудники администрации превысили должностные полномочия при выделении земельных участков физлицам под индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим был вырублен лес в районе улицы Кутузова.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела и дать оценку действиям сотрудников администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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