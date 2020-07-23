«Так вообще бывает?!»: блогер-дальнобойщик в шоке от алтайских дорог

– Привет Алтайскому краю! Эмоции прям зашкаливают! Новое место, интересно, потому что я не знаю, что будет дальше за тем лесочком, за этим кольцом… – говорит на видео петербуржец Николай Галенко, известный как блогер-дальнобойщик под ником КАЛЯН86.

А через лесочек его ждали кочка на кочке. Казалось бы, чем удивить дальнобойщика, который сутками колесит по России. Однако, проезжая по Камню-на-Оби он не верил своим глазам. «Как после бомбежки…<> Так вообще бывает?!» – восклицает водитель. Дороги здесь он сравнил с костромскими.

Причем знакомые советовали Николаю проехать другим путем, но он доверился навигатору, думал, что тот укажет более короткий путь. Правда, проехать быстрее не удалось, пришлось «красться» по обочине.

– Можно сосчитать, какого цвета тут латки и сколько раз тут латали. Светлые, темные, старые, новые. Говорил же мне еще Леха, не ешь перед этой дорогой! Да все ничего. Мне машину жалко», - говорит дальнобойщик.

Асфальт ломается под ногами

Качеством дорог недовольны и местные. 19 июля житель Камня-на-Оби снял на видео, как недавно уложенный асфальт буквально ломается под ногами, пишут «Каменские известия».

– Иду я в гараж к себе, иду. И тут бам! – новый асфальт. Неплохого качества. Берешь его и ногами ломаешь… Ау, администрация! Вы кому деньги собрались платить? За что? Если бы мне денег заплатили, я бы ногами сильнее утрамбовал, – говорит мужчина.

Как пишет издание, ямочным ремонтом в Камне-на-Оби занимается ООО «Велес». На эти работы заложено 3 млн 395 тыс. руб. Однако уже сейчас администрация Каменского района отказывается принимать 400 кв. м проделанных работ, так как подрядчик не соблюдал технологию, а местные жители в социальных сетях негодуют по поводу недобросовестного ремонта.

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