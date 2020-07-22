«Подпилили и ушли». В Барнауле программа «Комфортная среда» оборачивается дискомфортом

Жители дома 206 на улице Юрина краевой столицы возмущены недобросовестным выполнением услуги по программе «Комфортная городская среда». Так, ливневую канализацию закатали в асфальт, а двери и вовсе «изувечили». Подробнее – в материале «Комсомолки».

«Ливневку закатали в асфальт»

- При укладке дорожного покрытия строители натворили таких дел, что мы просто в шоке, - рассказывает Юлия Мартемьянова, одна из жительниц дома. - Во-первых, подпилили две двери, входную и подвальную, а створку для увеличения дверного проема вообще закатали в асфальт. И это при том, что она жизненно необходима, элементарно занести купленную стиральную машину, диван... Ливневая труба, которая служит для слива воды, также укатана старательно в асфальт... Видимо, по мнению организации, которая занималась дорогой рядом с домом, вода должна уходить в асфальт... подвал... ну, или не знаю куда! - сокрушается женщина.

После того, как ошарашенные таким «комфортом» жильцы пожаловались властям, последовали дальнейшие трагикомические события.

Испорченные двери

- К нам приехали, поставили подвальную дверь, а закатанную створку просто подпилили по какому-то странному фэн-шую, - грустно иронизирует Юлия Мартемьянова. – В результате осенью и зимой в двери будет заливаться вода, залетать мусор и снег, в дальнейшем будет наледь... А в доме полно школьников, которые самостоятельно ходят домой, как они должны будут «разгребать» эти будущие завалы - не понятно.

По словам Юлии Мартемьяновой, сейчас жильцам предложили скинуться и заплатить около четырех тысяч рублей за то, чтобы поставить качественную дверь.

Фото: Юлия Мартемьянова

- У меня в голове это не укладывается, - возмущается Юлия. - По программе «Комфортная среда» 40 процентов средств и так идут от жильцов, теперь у нас натворили, что попало, и еще деньги требуют.

На бумаге - одно, на словах - другое

В официальном ответе горожанке от генерального директора управляющей компании «ДЕЗ 2» Ленинского района Александра Дворникова говорится, что после обращения проведены ремонтные работы входной двери по предотвращению высыпания утеплителя, а все замечания планируется устранить до 31 июля.

- Это на бумаге, официально, а устно нам сказали именно про сбор денег на новую дверь,- усмехается Юлия Мартемьянова.

Теперь «пожарке» не проехать

Случай, когда жильцы остаются в недоумении в новоявленной « Комфортной среде», увы, не единственный.

В прошлом году жильцы дома по улице Чеглецова,7а на общем собрании приняли решение о финансировании строительства новой детской площадки совместно с администрацией города по программе благоустройства дворовых территорий.

- По программе у домов, которые в нее вошли, должны были отремонтировать асфальт, дорожки к подъездам, поставить лавочки, обеспечить освещение и так далее. Но жители нашего дома (не все, а лишь автолюбители) решили еще и расширить дорогу, чтобы обустроить автопарковку, - рассказывает жительница дома Анна Перевощикова.

С этим решением, по словам Анны, были согласны далеко не все.

Во дворе едва прошел маленький грузовичек, что уж говорить про пожарную машину. Фото: Анна Камалова

- Но в протоколе собрания значится, что больше 50 процентов высказались за строительство парковки, - рассказывает жительница дома. - Изначально нас предупреждали, что все затраты (и площадка, и парковка) обойдутся каждому собственнику не более чем в тысячу рублей, но затем выяснилось, что сумма в разы больше. Когда мы с другими недовольными попытались что-то решить, то на нас пошел шквал критики со стороны автовладельцев, в «управляшке» же заявили, что уже ничего изменить нельзя. В итоге, мы заплатили за парковку, однако рабочие почему-то отошли от плана и значительно урезали «карман» дороги, а ширина ее вообще не отвечает требованиям, так как когда машины ставят «елочкой», оставшегося места не хватит, чтобы проехала пожарная машина. Теперь не довольны все, но ни подрядчик (ООО СК «Индустрия»), ни управляющая компания ответственность брать не хочет.